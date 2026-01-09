Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes im Olympia Bobrun von St. Moritz nach Celerina standen am Freitag die Skeletonis im Einsatz. Dabei zählten die zwei Fahrten auch als EM. Die Schweizer Teilnehmer waren aber weit von einem Medaillengewinn entfernt.
Die Brüder Vinzenz und Valentino Buff klassierten in den Rängen 20 und 25 respektive 14 und 18 im EM-Klassement. Gold ging an den britischen Favoriten und Weltcup-Leader Matt Weston. Bei den Frauen büsste Sara Schmied als 23. (EM-14.) 3,9 Sekunden auf die siegreiche Belgierin Kim Meylemans ein, die ihren zweiten EM-Titel nach 2024 feierte. (riz/sda)
