Die Organisatoren der Rad- und Para-Cycling-Strassenweltmeisterschaften von Zürich 2024 erhielten vom Weltverband grünes Licht. Sowohl die Strecken als auch das Programm vom 21. bis 29. September wurden genehmigt.



Was nach einer Selbstverständlichkeit tönt, ist es nicht. Das OK hatte es mit mehreren Rekurrenten zu tun, der Kickoff-Event musste mehrmals verschoben werden. Die Strecken erfuhren gegenüber den im August präsentierten Kursen keine Änderung mehr: Der Zielbereich wird am Sechseläutenplatz aufgebaut, das 46 km lange Zeitfahren startet in Zürich-Oerlikon und die Strassenrennen biegen von Winterthur oder Uster her in einen 27 km langen Circuit ein, der zwei grössere Anstiege beinhaltet.



Eröffnet werden die Titelkämpfe an einem Samstag mit der Mixed-Staffel im Handbike. Die Einzelzeitfahren sind von Sonntag bis Dienstag angesetzt, ab dem Mittwoch folgen die Strassenrennen mit dem Abschluss durch die Elite der Männer am zweiten Sonntag. (abu/sda)

Bild: keystone