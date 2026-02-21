bedeckt
Olympia 2026: Livio Wenger ist nach Halbfinal-Sturz untröstlich

epa12764972 An exhausted Livio Wenger of Switzerland meets a member of the Swiss team after the 2nd race of the Men&#039;s Mass Start semifinals of the Speed Skating competitions at the Milano Cortina ...
Livio Wenger ist nach dem Halbfinal-Aus untröstlich.Bild: keystone

Livio Wengers Medaillentraum platzt im Halbfinal: «Passiert einmal in 100 Rennen»

21.02.2026, 16:1021.02.2026, 16:34

Der Traum von der Olympia-Medaille platzt für Livio Wenger bereits in den Halbfinals des Massenstart-Rennens. Der Luzerner kommt drei Runden vor Schluss selbstverschuldet zu Fall.

Der 33-jährige Eisschnellläufer, WM-Dritter 2024, schien auf Kurs zu sein. Er ging zunächst nicht auf Punktejagd und setzte auf den Schlussspurt, um in die Top 3 zu fahren. Alles lief nach Plan, bis er auf der letzten Runde einen Verschneider hat und stürzt. Zwar steht Wenger nochmals auf, doch am Ende reicht die Zeit knapp nicht für die Finalqualifikation.

Der Sturz von Wenger im Video.Video: SRF

Wenger konnte es nicht fassen. Er habe eigentlich alles im Griff, doch genau das sei am Ende im Kopf das Problem gewesen. «Ich habe mir gedacht, nun muss ich nur noch locker ins Ziel laufen, dann war die Körperspannung weg», erklärt der 32-Jährige den Sturz. Danach seien seine Knie so weich gewesen, dass da nichts mehr gekommen sei.

Ein enttäuschter Livio Wenger gibt Auskunft.Video: SRF

Das frühe Aus sei umso bitterer, weil ihm das sonst nie passiere. «Das ist ein Missgeschick, das mir einmal in 100 Rennen passiert», ärgert sich Wenger. So bleibe einfach nur ein grosser Schmerz und das Gefühl, das eigene Team im Stich gelassen zu haben: «Das Eisschnelllauf-Team und Swiss Olympics sind eine riesige Familie. Es tut mir mega Leid für alle. Sorry!»

Es ist ein erneuter Olympia-Rückschlag für den Luzerner. 2018 wurde Wenger in Pyeongchang Vierter, 2022 in Peking Siebter. Dabei hätte es in diesem Jahr endlich klappen sollen mit olympischem Edelmetall. «Die Form ist perfekt», sagte er vor den Spielen. Auch die Rückenprobleme, die ihn Anfang Saison noch plagten, hatte er mittlerweile gut im Griff. Wenger bezeichnete die Chance auf Edelmetall als «mehr als nur realistisch». (abu/sda)

Mehr zu Olympia 2026:
