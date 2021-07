Mercedes meldet sich am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Österreich zurück. Weltmeister Lewis Hamilton führt das Klassement vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas an. Hamilton war auf seiner besten Runde knapp zwei Zehntel schneller als Bottas. Das Mercedes-Duo hielt in der aussagekräftigeren zweiten Einheit WM-Leader Max Verstappen in Schach, der sich nach seiner Bestzeit im ersten Training am Nachmittag mit Platz 3 begnügen musste.



Am Sonntag gibt es, zum ersten Mal seit dem Beginn der Corona-Pandemie, keine Zuschauer-Beschränkungen mehr. Für das Rennen werden in Spielberg gegen 60'000 Zuschauer erwartet. (ram/sda)