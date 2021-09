Die Schweizer Rollstuhl-Athleten sind an den Paralympics im Goldrausch. Marcel Hug siegt über 800 m, Manuela Schär und Catherine Debrunner über 400 m.



Hugs Helm ist zwar in Silber gehalten, doch die goldene Farbe würde ihm besser stehen. Zum dritten Mal gewann der Thurgauer in diesen Tag Gold. Zuvor war er schon über 5000 m und 1500 m nicht zu schlagen gewesen. Über 800 m übernahm Hug von allem Anfang an das Zepter und liess sich von der Spitze nicht mehr verdrängen. Am Ende hatte er seinen ersten Verfolger um gut vier Zehntel hinter sich gelassen.



Schär sicherte sich ihre bereits vierte Medaille an diesen Spielen, die zweite goldene nach jener über 800 m. Dazu war sie über 5000 m und 1500 m Zweite geworden. Über 400 m, eine Distanz, die sie immer wieder als Hassliebe bezeichnete, feierte sie sozusagen einen Start-Ziel-Sieg; nach dem gelungenen Start lag sie vom ersten Meter weg vorne. Im Ziel hatte sie ihre Gegnerinnen um drei Zehntel und mehr hinter sich gelassen.



Knapp zwei Jahre nach dem Gewinn des WM-Titels in Dubai und drei Monate nach dem Sieg an den Europameisterschaften in Bydgoszcz in Polen war Debrunner auch in Tokio über die Bahnrunde nicht zu schlagen. Sie siegte mit über einer Sekunde Vorsprung. In Japans Hauptstadt hatte die Primarlehrerin, die wegen eines Tumors an der Wirbelsäule seit ihrer Geburt im Rollstuhl sitzt, schon Bronze über 800 m geholt. (pre/sda)

Bild: keystone