Sport-News: Rafael Nadal triumphiert in Montreal



Nadal triumphiert in Montreal souverän +++ PSG gewinnt auch ohne Neymar

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Spirig in Tokio nicht am Start

Nicola Spirig wird nicht am vorolympischen Triathlon-Testevent in Tokio teilnehmen. Sie wird sich auf den Saisonhöhepunkt mit dem Grand Final der WM-Serie vom 31. August in Lausanne konzentrieren.

Die Olympiasiegerin von 2012 in London und Olympia-Zweite von 2016 in Rio ist erst vor vier Monaten zum dritten Mal Mutter geworden. Deshalb verzichtet die 37-jährige Zürcher Unterländerin auch aus logistischen Gründen auf eine Teilnahme am Frauen-Triathlon vom Donnerstag sowie am Mixed-Team-Event vom Sonntag an der Olympia-Austragungsstätte von 2020. Schliesslich will die fünffache Einzel-Europameisterin im Hinblick auf Lausanne auch einen Substanzverlust durch Reisestrapazen und Zeitumstellung vermeiden.

Spirig gewann am Sonntag im Rahmen ihres traditionellen Höhentrainingslagers in St. Moritz einen Duathlon über 6 km Laufen, 20 km Radfahren und nochmals 6 km Laufen mit über 18 Minuten Vorsprung. «Wenn mein Trainer Brett Sutton nicht noch kurzfristig etwas Verrücktes einplant, war dies mein letzter Wettkampf vor dem Grand Final in Lausanne», sagte Spirig gegenüber Keystone-SDA. (pre/sda)

PSG gewinnt auch ohne Neymar

Auch ohne den den abwanderungswilligen und nicht aufgebotenen Neymar kam Paris Saint-Germain zum Auftakt der Ligue-1-Saison zu einem souveränen Sieg. Der Titelverteidiger setzte sich daheim gegen Nîmes mit 3:0 durch. Die Tore erzielten Edinson Cavani mittels Penalty, Kylian Mbappé und Angel Di Maria.

Paris Saint-Germain - Nîmes 3:0 (1:0)

45'000 Zuschauer.

Tore: 24. Cavani (Handspenalty) 1:0. 56. Mbappé 2:0. 69. Di Maria 3:0. (pre/sda)

Nadal souverän zum 83. Titel

Rafael Nadal hat seinen 35. Masters-1000-Titel gewonnen. Der 33-jährige Spanier setzte sich im Final von Montreal gegen den Russen Daniil Medwedew (ATP 9) mit 6:3, 6:0 durch.

Zum fünften Mal nach 2005, 2008, 2013 und 2018 sicherte sich Nadal den Titel beim kanadischen Masters. Er bekundete im Final nur in den Anfangsminuten etwas Mühe. Danach kontrollierte der Mallorquiner das Geschehen gegen den 23-jährigen Moskauer, der den wichtigsten Final seiner bisherigen Karriere bestritt, sicher. Im ersten Satz gelang ihm das einzige Break zum 3:1, im zweiten gab er nur noch elf Punkte ab. Nach 70 Minuten verwertete er den ersten Matchball und feierte seinen 83. Titel auf der ATP-Tour.

Mit seinen 35 Titeln ist Nadal der erfolgreichste Spieler bei den Masters 1000. Novak Djokovic steht bei 33 und Roger Federer bei 28. Djokovic und Federer verzichteten in diesem Jahr auf die Teilname in Montreal, sind aber in Cincinnati wieder am Start. (pre/sda)

The moment @RafaelNadal defeated Daniil Medvedev to win his FIFTH #CoupeRogers title! 👏 pic.twitter.com/rYAWQN2ri2 — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2019

Serena Williams gibt auf: Andreescu gewinnt in Toronto

Serena Williams musste beim WTA-Turnier von Toronto im Final nach vier Games aufgeben. Die 37-jährige Amerikanerin lag mit 1:3 zurück, als Rückenschmerzen sie zum Forfait zwangen. Die 19-jährige Kanadierin Bianca Andreescu sicherte sich ihren zweiten WTA-Titel. Im März hatte sie sich schon in Indian Wells durchgesetzt.

Williams wartet weiterhin auf ihren ersten Titel seit sie im Frühjahr 2018 nach der Geburt ihrer Tochter auf die Tour zurückgekehrt ist. (zap/sda)

Siege für Wil und Winterthur

Wil und Winterthur wahren in der Challenge League einigermassen den Anschluss an das Spitzenduo Lausanne und GC – dies mit Siegen gegen Stade Lausanne-Ouchy respektive in Vaduz.

Der von Winterthur zu Wil gestossene Kosovare Eris Abedini stellte den zweiten Saisonsieg der Mannschaft von Trainer Ciriaco Sforza mit dem 2:0 in der 96. Minute sicher, nachdem das 1:0 schon in der 12. Minute gefallen war. Das bislang einzige negative Ergebnis des FC Wil in der noch jungen Saison bleibt die 0:1-Heimniederlage gegen die Grasshoppers.

Für den FC Winterthur, der nun wie Wil sieben Punkte aufweist, war der Defensivspieler Ousmane Doumbia der Schütze des entscheidenden 1:0 in Vaduz. Doumbia traf in der 77. Minute. (zap/sda)

Van der Poel auch in Lenzerheide stärker als Schurter

Mathieu van der Poel hat Nino Schurter (Bild) auch vor dessen Heimpublikum überflügelt. Der 24-jährige Niederländer siegte in Lenzerheide 25 Sekunden vor Nino Schurter und 1:13 Minuten vor Mathias Flückiger.

Van der Poel setzte die entscheidende Attacke in der vorletzten Runde. Dem Antritt in der längsten Steigung des Rundkurses am Rothorn hatte Schurter wie zuletzt im Val di Sole und im Mai in Nove Mesto nichts entgegenzusetzen. Die übrigen Fahrer konnten dem Tempo des Spitzenduos schon früh im Rennen nicht mehr folgen.

Für Van der Poel ist es der dritte Weltcupsieg im Cross-Country in dieser Saison und insgesamt. Im Short Track ist der Allrounder seit längerem kaum mehr zu schlagen. Weil sich der Enkelsohn von Raymond Poulidor nun wieder unter die Strassenfahrer mischt und auch auf die Mountainbike-WM Ende Monat in Kanada verzichtet, war es vorerst das letzte Duell zwischen Schurter und Van der Poel. (sda)

