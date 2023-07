An den Leichtathletik-Meisterschaften Jamaikas in Kingston sorgt Shericka Jackson im 100-m-Rennen der Frauen für den Höhepunkt. Die Weltmeisterin über 200 m und Silbermedaillengewinnerin über 100 m an den letzten Weltmeisterschaften lief mit 10,65 Sekunden die fünftschnellste Zeit einer Frau aller Zeiten. Shericka Jackson sicherte sich so mühelos ihren zweiten nationalen 100-m-Titel und die Qualifikation für die Weltmeisterschaften im Sommer in Budapest. Die zweimalige Sprint-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah, die in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen hat, belegte bloss Platz 5 in 11,06 Sekunden.



Jackson war überrascht, wie schnell sie war. Sie hatte sich eine derartige Zeit gar nicht zugetraut. Aber sie erwischte diesmal den Start optimal: «Ich habe letztes Jahr gesagt, dass mein Hauptproblem der Start ist, und ich denke, heute Abend habe ich ihn gemeistert, aber ich muss mit meinem Trainer (Paul Francis) noch einmal an das Reissbrett gehen.» Ihr Trainingspartner, der wenig bekannte 21-jährige Rohan Watson, verblüffte seine erfahreneren Konkurrenten mit 9,91 Sekunden und gewann den 100-m-Sprint der Männer. (sda)

Bild: keystone