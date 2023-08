Fans des FC Luzern sind am Sonntag trotz Sperrung des Auswärtssektors im Stadion des FC St. Gallen gewesen und haben Pyrotechnik gezündet. Die Behörden drohen nun in einer Mitteilung mit weiteren Schliessungen von Heimsektoren oder gar mit Geisterspielen, sollte es an Spielen der beiden Mannschaften erneut zu gefährlichen Szenen oder Ausschreitungen kommen.



Das Verhalten einer Gruppe von Anhängern des FC Luzern sei inakzeptabel gewesen, schrieb die Bewilligungsbehörde der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) am Montag in einer Mitteilung. «Bereits bei der Anreise auf Regelzügen ist es zu Sachbeschädigungen und Situationen gekommen, bei denen sich andere Reisende belästigt fühlten.»



Trotz dieses Fehlverhaltens würden die Bewilligungsbehörden unmittelbar von zusätzlichen Massnahmen absehen. Sollte es jedoch zu weiteren gefährlichen Szenen oder gar Ausschreitungen an den Spielen zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen kommen, behalte man sich solche vor. «In Frage kommen beispielsweise die zusätzliche Schliessung der Heimsektoren für gewisse Spiele oder der Ausschluss des Publikums insgesamt.» (abu/sda)

Bild: keystone