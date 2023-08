Dem Schweizer Bahnfahrer Claudio Imhof gelang an den Weltmeisterschaften in Glasgow ein guter 7. Platz im nicht-olympischen Ausscheidungsfahren.



«Ich bin mit dem Rennen sehr zufrieden», erklärte der Thurgauer. «Ich bin nicht gestürzt, das ist schon mal was, denn es war sehr hektisch.» Er habe sehr gut ins Rennen gefunden und sei in einen Flow gekommen. «Mit diesen Beinen und meiner Erfahrung wäre im besten Fall sogar eine Medaille dringelegen.» Er werde es nächstes Jahr - oder am Dienstag bei seinem WM-Abschluss im Madison - wieder versuchen.



Den WM-Titel im Feld von 24 Startern sicherte sich der Brite Ethan Vernon. (dab/sda)

Bild: keystone