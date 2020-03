Sport

Sport-News: Pep Guardiola spendet 1 Million Euro gegen Coronavirus



Guardiola spendet eine Million Euro +++ Inter Miami ändert Logo

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Guardiola spendet eine Million Euro

Pep Guardiola reiht sich in die Liste prominenter Fussball-Grössen ein und spendet im Kampf gegen die Coronavirus-Krise eine Million Euro. Wie die Zeitung «Marca» berichtet, unterstützt der Trainer von Manchester City mit dem Geld ein Spital in seiner Heimat Barcelona und eine spanische Stiftung für den Erwerb von medizinischem Material. Spanien ist eines der von der Pandemie am meisten betroffenen Länder mit nahezu 40'000 infizierten Menschen und 2696 Todesopfern. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

FC Barcelona stellt Anlagen zur Verfügung

Im Kampf gegen das Coronavirus stellt der FC Barcelona den Gesundheitsbehörden von Katalonien seine Anlagen zur Verfügung. Man sei bereit, jede nötige Hilfe zu leisten, teilte der Klub mit. Dem Spital Sant Pau in Barcelona habe man ausserdem bereits den Elektrowagen überlassen, mit dem normalerweise im Camp Nou verletzte Spieler vom Feld gefahren werden.

Da man wegen der Suspendierung aller Wettbewerbe vorerst nicht mehr spielen könne, sei man «fest entschlossen, jene Begegnung zu spielen und zu gewinnen, die die gesamte Gesellschaft derzeit bestreitet», so der Klub von Weltfussballer Lionel Messi. «Das Coronavirus ist der Gegner von uns allen.» (sda/dpa)

Bild: EPA

Auch UEFA zeigt Fussball-Klassiker im Internet

Genau wie der Weltverband FIFA öffnet auch die UEFA im Zuge der Coronavirus-Krise ihr Archiv mit Klassikern aus der Geschichte. Auf der Internetseite «uefa.tv» sollen erinnerungswürdige Spiele vergangener Europameisterschaften der Männer und Frauen gezeigt werden, wie die UEFA mitteilte. Zu den normalen Europacup-Terminen werde es ebenfalls frühere Partien geben. Jeweils am Dienstag und Mittwochs können Fans Klassiker aus der Champions League sehen, am Donnerstag Spiele aus der Europa League.

Zuvor hatte bereits die FIFA angesichts der fussballfreien Zeit eine Kampagne gestartet. Bei der Aktion #WorldCupAtHome werden seit vergangenem Samstag «erstmals vollständige Aufzeichnungen von mehr als 30 unvergesslichen Spielen» in der Geschichte der Weltmeisterschaften von Männern und Frauen auf der Internetseite www.fifa.com, dem You-Tube-Kanal der FIFA und auf Weibo in China zugänglich gemacht, hiess es in der Mitteilung. Zudem bieten beide Verbände Dokumentationen, Interviews sowie Magazine an. (sda/dpa)

Inter Miami ändert sein Logo für Social Distancing

Das neugegründete MLS-Team von David Beckham, Inter Miami, hat aufgrund der aktuellen Coronakrise sein Logo geändert. Neu sind die beiden abgebildeten Reiher nicht mehr nahe beieinander, sondern durch einen beträchtlichen Abstand getrennt.

Damit will der Verein ein Zeichen für Social Distancing setzen. «Normalerweise sind die Reiher beieinander, um Geschlossenheit zu zeigen. Wir haben entschieden, sie zu trennen, um das Social Distancing zu stärken», so der Verein in einem Communiqué. (dab)

Auch in Australien stoppt der Fussball

Als letzte australische Meisterschaft wird am Dienstag auch die A-League der Fussballer unterbrochen. Mit Daniel Lopar und Pirmin Schwegler mit den Western Sydney Wanderers sowie Grégory Wüthrich mit Perth Glory standen auch noch drei Schweizer in den letzten Wochen im Einsatz. Die Partien fanden zuletzt ohne Zuschauer statt.

Das Ziel in dieser Phase sei es, die Spiele so schnell wie möglich neu zu planen, um die Saison zu beenden, sagte Verbandschef James Johnson. Die Situation werde am 22. April neu bewertet. (pre/sda)

USA wollen Verschiebung der Olympischen Spiele

Das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) bezeichnet die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio nach einer Umfrage unter seinen Athleten als «am vielversprechendsten». Damit ist die Gruppe derjenigen, die sich wegen der Coronavirus-Pandemie gegen die Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele zum geplanten Termin in diesem Sommer ausgesprochen haben, um ein schwergewichtiges Mitglied gewachsen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte sich nach langem Zögern erst am Sonntag eine Frist von vier Wochen gesetzt um über eine Verschiebung zu entscheiden.

Auch Swiss Olympic, der Dachverband des Schweizer Sports, hat beantragt, die Spiele zu verschieben. Er hatte dies mit den schwierigen Trainingsbedingungen begründet und den Absagen anderer Staaten, sollten die Spiele wie geplant stattfinden. Damit seien keine fairen und weltumspannenden Spiele im Sinn der olympischen Bewegung möglich, teilt Swiss Olympic mit. (pre/sda)

Bild: AP

Werders Spieler und Trainer verzichten auf Lohn

Die Spieler und die Trainer des Bundesligisten Werder Bremen exerzieren ein Beispiel vor, das über Deutschland hinaus Schule machen könnte. Sie bieten dem Klub wegen der drohenden Einnahmeverluste in der Coronavirus-Krise einen freiwilligen Lohnverzicht an.

«Der Mannschaftsrat ist auf uns zugekommen, proaktiv», sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann gegenüber Bremer Medien. Konkrete Zahlen nannte Baumann indessen nicht. Werder steckt in der derzeit pausierenden Meisterschaft mitten im Abstiegsstrudel. (zap/sda/dpa)

Bild: dpa

Finals der Champions League und Europa League verschoben

Die Finals der Champions League und der Europa League werden infolge des Coronavirus nicht an den vorgesehenen Daten von Ende Mai stattfinden. Die UEFA in Nyon gab diesen Entscheid bekannt, ohne mögliche Termine für eine neue Ansetzung zu nennen. Eine seit letzter Woche unter der Leitung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin tätige Arbeitsgruppe will demnächst über das weitere Vorgehen informieren.

Die K.o.-Phasen beider Wettbewerbe sind noch nicht weit vorgerückt. In der Champions League sind erst vier Achtelfinals abgeschlossen. In der Europa League sind sechs Hinspiele der Achtelfinals absolviert. Dabei hat sich der FC Basel mit dem 3:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt ausgezeichnete Aussichten erarbeitet, um in die Viertelfinals vorzustossen.

Ursprünglich sollte der Final der Champions League am 30. Mai in Istanbul stattfinden, jener der Europa League drei Tage vorher in Danzig. Auch der Champions-League-Sieger der Frauen kann nicht wie geplant am 24. Mai in Wien ermittelt werden. (zap/sda)

Bild: EPA

Topskorer Faille bleibt Kloten erhalten

Der EHC Kloten hat die Zusammenarbeit mit Eric Faille um ein Jahr verlängert. Der 31-jährige Frankokanadier war in der vergangenen Saison mit 75 Punkten der Topskorer des Qualifikationssiegers der Swiss League. Mit Faille und dem Schweden Robin Figren bleibt das Ausländerduo bei den Zürcher Unterländern damit unverändert. (zap/sda)

Faille bleibt in Kloten!



Langlauf-Olympiasiegerin Nilsson wird Biathletin

Der schwedische Spitzenlangläuferin Stina Nilsson wechselt zum Biathlon. Dies gab die 26-jährige Sprint-Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin bekannt. Die abgelaufene Saison war für die Sprintweltcup-Titelverteidigerin wegen eines Rippenbruches bereits vor dem Jahreswechsel vorzeitig zu Ende gegangen.

Ihr Wechsel zum Biathlon wäre eigentlich erst nach den Winterspielen 2022 geplant gewesen. Die aktuelle Verletzungspause gibt ihr jedoch Zeit zu konsequentem Schiesstraining. In ihrer Langlauf-Karriere errang Nilsson 23 Weltcup-Erfolge. An Weltmeisterschaften holte sie sieben, an Olympischen Spielen fünf Medaillen.

Es gibt in der Geschichte verschiedene Beispiele von Langläuferinnen, die später auch im Biathlon Erfolge errangen. Zu ihnen zählen die Schwedin Magdalena Forsberg sowie die Deutschen Kati Wilhelm, Evi Sachenbacher-Stehle, Denise Herrmann und Vanessa Hinz. Die letzten zwei sind noch aktiv. (zap/sda/apa)

Bild: KEYSTONE

FIFA-Chef Infantino sieht Chance: «Schritt zurück machen»

FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht die Corona-Krise als Chance, den Fussball der Zukunft zu verändern. Dabei denkt der Walliser über eine Verkleinerung des Kalenders vor.

«Vielleicht können wird den Fussball reformieren, indem wir einen Schritt zurück machen», sagte Infantino anlässlich seines 50. Geburtstags am Montag in einem Interview der italienischen Tageszeitung «Gazzetta dello Sport» und schlug vor: «Weniger Turniere, dafür interessantere. Vielleicht weniger Teams, dafür grössere Ausgeglichenheit. Weniger Spiele, um die Gesundheit der Spieler zu schützen, dafür umkämpftere Partien.»

Zuletzt hatte der FIFA-Chef Pläne für eine neue, grössere Klub-WM vorangetrieben, an der nun 24 Mannschaften teilnehmen sollen. Weil jüngst aber die kontinentalen Meisterschaften in Europa und Südamerika jeweils um ein Jahr auf 2021 verschoben worden ist, kann der Anlass nun nicht an dem geplanten Termin stattfinden. Infantino hofft auf eine baldige Neuansetzung seines Projekts und hat auch einen anderen Spieltermin in nächsten Jahr nicht aufgegeben. «Wir werden bald entscheiden, ob wir die erste Ausgabe 2021, 2022 oder spätestens 2023 haben werden», sagte er. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Swiss Olympic für Verschiebung

Swiss Olympic hat am Sonntag dem IOC in einem Brief seine Haltung über die Durchführung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio mitgeteilt. Der Dachverband des Schweizer Sports und das Nationale Olympische Komitee der Schweiz hat sich dabei auf den Standpunkt gestellt, wonach die Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August nicht stattfinden sollten, bevor die Coronavirus-Pandemie nicht weltweit unter Kontrolle ist.

Die Gesundheit und das Wohlergehen stünde über allem, so Swiss Olympic, das dem IOC auch darlegte, wie schwierig sich in der aktuellen Situation die Trainingssituation für Athleten und Trainer präsentiere. Zudem lanciert Swiss Olympic in diesen Tagen unter den Athleten eine Umfrage zu Tokio 2020, um ihr Stimmungsbild bezüglich der Durchführung der Sommerspiele zu erfahren. Das Ergebnis wird im Anschluss ebenfalls dem IOC mitgeteilt. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Kanada schickt keine Athleten zu Olympischen Spielen

Wegen der weltweiten Corona-Pandemie will Kanada keine Sportler zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio schicken. Dies gab das Nationale Olympische Komitee Kanadas (COC) auf Twitter bekannt. Der «schwierig Entscheid» sei mit Zustimmung von Sportverbänden und der kanadischen Regierung getroffen worden, heisst es. Auch die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2020 sei abgesagt worden.

COC rief das Internationale Olympische Komitee dazu auf, die Spiele um ein Jahr zu verschieben. Nichts sei wichtiger als die Gesundheit und der Schutz der Sportler und der Weltgemeinschaft, heisst es in der Mitteilung. Die Spiele in Tokio sind vom 24. Juli bis 9. August 2020 terminiert. (pre/sda)

Maracanã wird zur Corona-Klinik

Das legendäre Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro und andere brasilianische Fussball-Arenen werden im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu Spitälern umgewandelt. Der Meister Flamengo stellt das Maracanã-Stadion und andere Einrichtungen den Gesundheitsbehörden zur Verfügung, damit dort Feldlazarette eingerichtet werden können. Das teilte Klub-Präsident Rodolfo Landim am Wochenende mit.

Insgesamt haben bereits zwölf der 20 Klubs der ersten brasilianischen Fussball-Liga ihre Stadien für die Behandlung von Corona-Patienten bereitgestellt. Darunter sind etwa auch Botafogo aus Rio und Corinthians aus São Paulo. Auch zahlreiche Fussballvereine aus anderen brasilianischen Ligen haben ihre Stadien den Gesundheitsbehörden überlassen. Der Fussball-Betrieb ist in Brasilien wegen der Pandemie unterbrochen. Im bevölkerungsreichsten Land Südamerikas gibt es bislang 1128 bestätigte Corona-Infektionsfälle und mindestens 18 Todesopfer. (sda/afp)

Bild: AP/AP

Ireland wird Nationaltrainer Italiens

Der frühere Lugano-Trainer Greg Ireland übernimmt den Posten als Nationalcoach in Italien. Der 54-jährige Kanadier folgt auf Clayton Beddoes der Anfang März entlassen worden ist. Im Januar ersetzte Ireland seinen Landsmann bereits als Cheftrainer des HC Bozen. Fortan übt er die beiden Jobs im Doppelmandat aus.

Nach der Absage der WM in der Schweiz wird Ireland die Italiener ein erstes Mal Ende August in Riga beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2022 betreuen - sofern der Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie bis dann wieder aufgenommen werden kann. (sda)

Bild: KEYSTONE

Premier League will Saison am 1. Juni fortsetzen

Die englische Premier League will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen. So bliebe bis zum geplanten Start der neuen Saison am 8. August genug Zeit für eine Pause und die Vorbereitung, berichtete der «Daily Telegraph» am Sonntag. In der Premier League sind noch neun komplette Runden ausstehend.

Am Donnerstag hatte der englische Fussballverband FA bekanntgegeben, dass die Spielpause wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst bis zum 30. April verlängert wird. Die Beteiligten sprachen sich jedoch für ein reguläres Ende der Saison aus, Geisterspiele gelten dabei als wahrscheinliche Option. «Wenn die Leute einen weiteren Monat zu Hause sitzen und im TV Premier-League-Fussball sehen können, kann das nur gut sein», sagte Southamptons Geschäftsführer Martin Semmens der BBC. (sda/dpa)

Bild: AP

