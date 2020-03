Sport

Fussball

Ajax Amsterdam: Bruder erzählt von den Fortschritten von Abdelhak Nouri



Bild: EPA/ANP

Nouri macht Fortschritte – Bruder berichtet vom neuen Leben des ehemaligen Ajax-Profis

In einem Testspiel gegen Werder Bremen im Juli 2017 war Ajax-Talent Abdelhak Nouri wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen. Er trug dabei irreparable Gehirnschädigungen davon. Seither hat der 22-jährige Niederländer, der im August 2018 aus dem Koma erwacht war, grosse gesundheitliche Fortschritte gemacht, wie sein sein Bruder Abderrahim in der TV-Sendung «De Wereld Draait Door» erklärte.

«Appie geht es gut. Also so gut, wie möglich. Er ist wach, er schläft, er isst, er rülpst, aber er steht nicht auf», schildert der Bruder das Leben von Nouri. «Wenn er eine gute Phase hat, gibt es eine Form der Kommunikation, dann zieht er die Augenbrauen hoch. Lange halten die Phasen aber noch nicht an, sie scheinen für ihn anstrengend wie Hochleistungssport zu sein.»

Die Familie pflegt den ehemaligen Fussball-Profi in einem speziell für ihn eingerichteten Appartment in der Nähe des Elternhauses. Das sei extrem wichtig: «Appie weiss, wo er ist. Es ist gut für ihn, dass er mit seiner Familie in einer vertrauten Umgebung ist.» Zuvor war er im Spital und in Pflegeheimen betreut worden.

Die Familie schaue mit ihm öfter Fussball, berichtete Bruder Abderrahim: «Wir merken, dass er das mag. Manchmal ist es auch emotional, aber oft gibt es ein Lächeln. Das ist gut für uns. Wir sprechen normal mit ihm und tun so, als wäre er nicht krank.»

Auch seine ehemaligen Teamkollegen Frenkie De Jong, Donny van de Beek und Steven Bergwijn äusserten sich in der Sendung über Nouri. «Ich habe im Sommer viel mit ihm gesprochen», erzählte De Jong, der Ajax damals in Richtung Barcelona verliess. «Als ich bei ihm sass, kam seine Mutter herein und fragte ‹Appie, wohin soll Frenkie gehen? Nach Barcelona?› Sobald sie das sagte, hob er eine Augenbraue. Das war ein ganz besonderer Moment.»

Broer Mo en teamgenoten Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Steven Bergwijn over Abdelhak Nouri. Hele gesprek -> https://t.co/f07oT75htl #DWDD pic.twitter.com/HuIptl8VMN — DeWereldDraaitDoor (@dwdd) March 26, 2020

Nouri galt als eines der grössten Talente von Ajax Amsterdam und des niederländischen Fussballs. Der quirlige Mittelfeldspieler durchlief bis zu seinem tragischen Unfall sämtliche Jugend-Nationalmannschaften in Holland.

Ajax hatte bereits 2018 zugegeben, dass Nouri auf dem Feld nicht korrekt behandelt wurde. Der Klubarzt von Ajax war von den UEFA-Richtlinien abgewichen und nicht direkt von einem Herzstillstand ausgegangen, dadurch hatte er zu spät mit Wiederbelebungsversuchen begonnen. Der Verein stand zu seiner Verantwortung und übernahm die volle Haftung. (pre)

Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!

Abonniere unseren Newsletter