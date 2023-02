Super League live: FC Luzern gegen GC Zürich – das Spiel im Liveticker

Der Matchwinner: Martin Frydek erzielte den einzigen Treffer der Partie. Bild: keystone

Dank Frydeks frechem Freistoss – Luzern stürzt GC weiter in die Krise

Luzern ist 2023 auch nach sechs Spielen in der Meisterschaft ungeschlagen. Die Zentralschweizer gewinnen zu Hause gegen die Grasshoppers dank eines Freistosses von Martin Frydek 1:0 und feiern den zweiten Sieg nach dem Jahreswechsel.

So frostig die Temperaturen sich unter dem Windeinfluss in der Swissporarena anfühlten, so zäh verlief die Partie insbesondere in der ersten Halbzeit. Dass eine Standardsituation das Spiel entschied, passte ins Bild – ebenso wie der Sieger nicht GC hiess, obwohl die Zürcher in der ersten Halbzeit die besseren Chancen hatten. Martin Frydek, der schon am letzten Wochenende beim 2:2 gegen St. Gallen getroffen hatte, versenkte eine Viertelstunde vor Schluss einen Freistoss aus 17 Metern mit einem platzierten Flachschuss im Tor.

Der entscheidende Treffer. Video: SRF

Dass die Luzerner gegen die Grasshoppers zum 15. Mal in Folge ungeschlagen blieben, fusst darauf, dass die Mannschaft von Trainer Mario Frick in der ersten Halbzeit dank Goalie Pascal Loretz kein Gegentor kassierte und nach dem Seitenwechsel einen Zacken zulegte. Der 19-jährige nominelle Nummer-3-Keeper, der zum vierten Mal für die verletzten Marius Müller und Vaso Vasic einsprang, war vor der Pause zweimal ernsthaft gefordert. Sowohl beim Geschoss von Christian Herc als auch beim versuchten Beinschuss von Renat Dadaschow agierte Loretz souverän. Nach vier Penalty-Gegentoren durch VAR-Entscheide blieb der Notnagel damit zum ersten Mal unbezwungen.

Die Stimmen zum Spiel: «Wir haben gut angefangen, gute Chancen kreiert, sind gefährlich geworden. Die Chancenverwertung war aber nicht gut, das müssen wir uns vorwerfen lassen. Das Gegentor war vermeidbar und wir hätten selbst zwei Tore machen können. Dennoch können wir Positives mitnehmen, die Leistung war gut.» GC-Captain Dominik Schmid

«Es war ein schweres Spiel bei schwierigen Verhältnissen. Zum Glück haben wir das Tor gemacht.» Torschütze Martin Frydek

«Es war ein gutes Spiel von uns, deshalb ist es sehr enttäuschend, ohne Punkt nach Hause zu gehen. Es lag an der Effizienz, wir hatten mehr als genug Chancen, am Schluss muss man sie aber reinhauen, sonst bringt es auch nichts.

Wir müssen die Leistung von heute mitnehmen, wir haben spielerisch eine Reaktion gezeigt. Wenn wir so weitermachen, kommen die Punkte von alleine.» Petar Pusic von GC

Luzern - Grasshoppers 1:0 (0:0)

12'405 Zuschauer. SR Von Mandach.

Tor: 77. Frydek 1:0.

Luzern: Loretz; Dräger (76. Diambou), Simani, Beka, Frydek; Jashari; Dorn, Beloko; Meyer (85. Chader); Schürpf (76. Sorgic), Klidje (66. Abubakar).

Grasshoppers: Moreira; Bolla; Seko, Ribeiro, Schmid; Ndenge; Kacuri (70. Pusic), Herc (89. Margreitter); Shabani (77. Morandi) ; Dadaschow (89. De Carvalho), Schettine.

Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Vasic, Burch und Kadak (alle verletzt). Grasshoppers ohne Abrashi (gesperrt), Kawabe (krank), Hara und Momoh (beide verletzt).

Verwarnungen: 54. Herc (im nächsten Spiel gesperrt). 90. Ndenge.

(nih/sda)

