YB siegt in Sion nach frühem Doppelschlag – GC schlägt den FC Lugano

Der Berner Torschütze Wilfried Kanga jubelt alleine vorne, seine Kollegen im Hintergrund. Bild: keystone

YB mit dem zweiten hohen Erfolg – GC startet mit Sieg gegen Lugano

Sion – YB 0:3

Die Young Boys gewinnen auch ihr zweites Spiel in dieser Super-League-Saison. Auf das 4:0 gegen den FC Zürich liessen die Berner ein 3:0 beim FC Sion folgen.

Gegen den FCZ hatte ein Schlussspurt zum Sieg geführt. Im Sittener Tourbillon war es ein Blitzstart der YB den Weg zum Erfolg ebnete: Wilfried Kanga benötigte keine sechs Minuten, um seine Saisontore zwei und drei zu erzielen. In der Folge liess es die Mannschaft von Raphaël Wicky, der seine Karriere beim FC Sion begonnen hatte, ruhiger angehen. Das 3:0 fiel in der 88. Minute durch Nicolas Moumi Ngamaleu.

Im Tourbillon kennt er sich aus: YB-Trainer Wicky ist bei den Bernern gut gestartet. Bild: keystone

Es war ein zurückhaltender, souveräner Auftritt von YB. Zum dritten Mal in dieser Saison spielten die im Frühjahr defensiv anfälligen Berner zu null und schonten etwas Kräfte für die kommenden Aufgaben, etwa für das Rückspiel in der Europacup-Qualifikation vom Donnerstag gegen die Letten von Liepaja. Wieviel Qualität YB noch in der Hinterhand hat, zeigte sich an den Auswechslungen in Sitten: Unter anderen kamen Loris Benito, Jean-Pierre Nsame und Meschack Elia in der zweiten Halbzeit ins Spiel.

Sion war nach dem Anfangsschock bemüht und kam in der 27. Minute mit einem Pfostenkopfball von Filip Stojilkovic zur besten Torchance. Danach sorgten die Gastgeber nur noch im Ansatz für Gefahr.

Sion - Young Boys 0:3 (0:2)

8500 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 2. Kanga (Rieder) 0:1. 6. Kanga (Itten) 0:2. 88. Moumi Ngamaleu (Rieder) 0:3.

Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Iapichino; Poha (87. Sio), Grgic, Baltazar (46. Bua), Araz; Itaitinga (64. Chouaref), Stojilkovic (64. Karlen).

Young Boys: von Ballmoos; Blum (86. Chaiwa), Ali Camara, Lustenberger, Garcia (86. Benito); Fassnacht (77. Rrudhani), Niasse, Rieder, Moumi Ngamaleu; Kanga (76. Elia), Itten (56. Nsame).

Bemerkungen: Sion komplett. Young Boys ohne Zesiger, Sierro, Lauper, Maceiras, Zbinden, Monteiro und Ugrinic. 26. Pfostenkopfball von Stojilkovic. Verwarnungen: 10. Stojilkovic (Foul). 29. Kanga (Unsportlichkeit). 29. Cavaré (Unsportlichkeit). 73. Blum (Foul). 81. Nsame (Foul).

GC – Lugano 2:1

Dank zwei Toren des japanischen Offensivspielers Hayao Kawabe gewinnen die Grasshoppers ihre erste Partie der Super League 2022/23 daheim gegen Lugano 2:1.

GC-Matchwinner: Hayao Kawabe. Bild: keystone

Der Saisoneinstand ist den Hoppers besser geglückt als vor einem Jahr nach dem Wiederaufstieg. Damals spielten sie zu Beginn daheim gegen den Titelanwärter FC Basel gut und gefällig, aber sie verloren mit einigem Pech 0:2. Gegen die Luganesi nun hatten sie kein Pech, sie mussten jedoch auch nicht auf Glück zurückgreifen. Der Erfolg war verdient.

Die Tessiner blieben wie schon bei der 2:3-Heimniederlage gegen Sion vieles schuldig. Es reichte ihnen nur zum Anschlusstor auf einen von Georg Margreitter verschuldeten und von Zan Zelar verwerteten Handspenalty nach 79 Minuten.

Giotto Morandi, der letzte Saison lange verletzt gewesen war, lieferte zu beiden Toren Kawabes das Zuspiel. Einen warmen Applaus hörte Petar Pusic bei seiner Einwechslung in der 72. Minute. Der Youngster hatte seit der Coronavirus-Infektion Ende letzten Jahren kein Wettbebwerbsspiel mehr bestreiten können.

Grasshoppers - Lugano 2:1 (1:0)

4123 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 12. Kawabe (Morandi) 1:0. 47. Kawabe (Morandi) 2:0. 79. Celar (Handspenalty) 2:1.

Grasshoppers: Moreira; Loosli, Margreitter, Seko; Ndenge (72. Herc); Bolla, Abrashi, Kawabe (90. Shabani), Schmid (72. De Carvalho); Morandi (72. Pusic), Momoh (46. Dadaschow).

Lugano: Saipi; Durrer (59. Arigoni), Mai, Ziegler; Mahou (59. Amoura), Doumbia (72. Mahmoud), Sabbatini, Valenzuela; Haile-Selassie, Bottani (72. Bislimi); Celar.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Hoxha, Jeong, Ribeiro und Stroscio (alle verletzt). Lugano ohne Daprelà (gesperrt), Aliseda, Facchinetti, Hajrizi und Macek (alle verletzt). Verwarnungen: 91. Dadaschow (Foul).

Basel – Servette 1:1

