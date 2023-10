Marc Polmans, hier an einem Challenger-Turnier in Polen, stellte sich in Shanghai selbst ein Bein. Bild: IMAGO/Newspix

Tennis-Spieler vergibt Matchball, rastet aus und dann ❌

Es hätte eine historische Woche werden können für Marc Polmans. Der australische Tennisspieler stand in Shanghai vor seiner erstmaligen Qualifikation für das Hauptfeld eines Masters-1000-Turniers. Die australische Weltnummer 140 hatte gegen den Italiener Stefano Napolitano im Tiebreak des zweiten Satzes Matchball.

Ein gewonnener Punkt hätte den Sieg, den Platz im Hauptfeld und auch den netten Zustupf von mindestens 18'600 US-Dollar Preisgeld bedeutet. Doch Polmans warf das alles leichtfertig weg.

Nachdem er bei Matchball im Tiebreak einen Volley ins Netz setzte, tickte der 26-Jährige aus. Er schmetterte den Ball mit voller Wucht weg und traf dabei den Stuhlschiedsrichter. Und wie wir seit Novak Djokovic und den US Open 2020 wissen, hat auch ein unbeabsichtigter Treffer von einem Schieds- oder Linienrichter immer auch eine Disqualifikation zur Folge. So auch im Fall von Marc Polmans. Der Australier wurde einen Punkt, respektive in diesem Moment wieder zwei Punkte, vor dem Ziel disqualifiziert. Sein Gegner Stefano Napolitano rückte an seiner Stelle ins Hauptfeld vor. (abu)