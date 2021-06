Sport

Tennis

ATP in Halle: Federer scheitert nach Einbruch an Auger-Alliasime



Bild: keystone

Eine Verletzung? Federer bricht komplett ein und scheitert in Halle an Auger-Alliasime

Roger Federer scheitert beim Rasenturnier von Halle in der 2. Runde und verpasst damit bei seiner 18. Teilnahme erstmals die Viertelfinals. Der 39-jährige Baselbieter verliert gegen den genau 19 Jahre jüngeren Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 2:6.

Den ersten Satz gewann Federer auch dank seiner Qualitäten in den wichtigen Momenten. Er wehrte vier Breakbälle ab und nutzte seine einzige Chance zum 4:3. Auch danach ging es eine Weile lang gut gegen den jungen Auger-Aliassime, der in der vergangenen Woche auf dem Stuttgarter Rasen den Final erreicht hatte.

Video: SRF

Ab Mitte des zweiten Satzes begann der Weltranglisten-21. seine Chancen dann aber zu nutzen, während der «Maestro» stark abbaute. Federer wirkte angeschlagen und lag nach acht verlorenen Games in Serie im dritten Durchgang schnell mit 0:4 zurück. Davon erholte er sich schliesslich nicht mehr: Nach 1:44 Stunden, ungewohnt vielen Fehlern und 15 Breakchancen gegen sich war das Match für Federer zu Ende.

Video: SRF

Der «Maestro», der wie Auger-Aliassime am 8. August geboren wurde, verpasste damit seinen 70. Sieg und den 11. Titel in Halle. Die ersten erreichte er im Jahr 2000, als der 20-jährige Kanadier aus Montreal noch gar nicht geboren war. Noch nie war der Altersunterschied in einem Match zwischen Federer und seinem Gegner so gross wie am Mittwochnachmittag. Nächste Station von Federer ist nun Wimbledon, das am Montag in einer Woche beginnt und wo er für einmal ohne viel Spielpraxis auf Rasen antreten muss. (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die grössten Tennis-Stadien der Welt 1 / 37 Die grössten Tennis-Stadien der Welt quelle: x02835 / robert deutsch Grand-Slam-Titel nach Alter Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter