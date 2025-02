Emma Raducanu brach während einer Partie in Tränen aus. Bild: keystone

Raducanu bricht auf dem Platz in Tränen aus – war ein Stalker der Grund?

Beim WTA-Turnier in Dubai bricht die britische Tennisspielerin Emma Raducanu plötzlich in Tränen aus. Im Publikum soll ein mutmasslicher Stalker gewesen sein.

Mehr «Sport»

Nach zwei Games in der Zweitrundenpartie zwischen Emma Raducanu und Karolina Muchova in Dubai brach Raducanu plötzlich in Tränen aus und fing an, mit der Schiedsrichterin zu sprechen. Die Unparteiische benutzte daraufhin ihr Funkgerät und die Britin versuchte sich hinter dem Schiedsrichterstuhl zu beruhigen. Auch die Gegnerin ging zu Raducanu und tröstete ihre Konkurrentin.

Grund für die Emotionen bei Raducanu war ein Mann, welcher bereits am Vortag ein «fixiertes Verhalten» im öffentlichen Raum gegenüber der 22-Jährigen gezeigt hatte. Als der gleiche Mann wieder gesichtet und identifiziert wurde, schloss man ihn vom Turnier aus.

Wie die WTA mitteilt, habe die Sicherheit der Spielerinnen höchste Priorität. Radacanu hatte bereits vor einigen Jahren mit einem Stalker zu kämpfen. Dieser wurde 2022 zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und erhielt ein fünfjähriges Kontaktverbot. Ob es sich in Dubai um den gleichen Mann handelte, ist unklar.

Die Tschechin Mouchova konnte das Spiel mit 7:6 (8:6), 6:4 für sich entscheiden. Raducanu gewann 2021 als Qualifikantin sensationell die US Open. Die Britin ist die erste Tennisspielerin der «Open Era», welche als Qualifikatin ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte. Seither hatte sie aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und entschied seither kein Turnier für sich. (riz)