Mathias Flückiger wurde im Jahr 2022 nach einem positiven Dopingtest gesperrt. Bild: keystone

Am runden Tisch wurden Vereinbarungen getroffen – Flückiger nicht vollständig zufrieden

Auf Einladung von Swiss Olympic hat sich der Mountainbiker Mathias Flückiger zur Aufarbeitung seiner folgenreichen Dopingkontrolle im Sommer 2022 mit diversen Vertretern getroffen.

An der Aussprache im Haus des Sports in Ittigen nahmen neben Swiss Olympic und deren Präsidentin Ruth Metzler-Arnold Vertreter von Swiss Sport Integrity, der Stiftung Schweizer Sportgericht, Swiss Cycling, der Athleten-Kommission von Swiss Olympic und vom Bundesamt für Sport teil. Flückiger kam in Begleitung seines Beraters Christian Rocha.

Ziel der Beteiligten war es, «zur Aufarbeitung beizutragen und Optimierungen in den unterschiedlichen Bereichen und den Abläufen im Bereich Antidoping zu definieren», wie es in der Medienmitteilung von Swiss Olympic heisst. Vereinbart wurde am Runden Tisch, dass Swiss Olympic Empfehlungen und Unterstützungsmassnahmen erarbeitet und diese den Verbänden, Athletinnen und Athleten für den Fall atypischer oder positiver Befunde zur Verfügung stellt.

Beispiele solcher Massnahmen sind spezifische Schulungen und Prävention, psychologische Unterstützung für betroffene Athletinnen und Athleten, Checklisten und Empfehlungen im Bereich Krisenkommunikation, die eine Vorverurteilung möglichst verhindern sollen.

2021 in Tokyo wurde Flückiger Zweiter an den Olympischen Spielen. Bild: keystone

Mathias Flückiger war von August bis Dezember 2022 provisorisch gesperrt, nachdem geringe Spuren der verbotenen Substanz Zeranol bei einem Dopingtest gefunden worden waren. Der Wert lag unterhalb des Schwellenwerts. Der sogenannte atypische Befund wurde für Flückiger zur grossen Belastung. Erst im Oktober des letzten Jahres wurde der 36-Jährige vollumfänglich entlastet.

Auch wenn in Ittigen einige Vereinbarungen getroffen wurden, war Flückiger mit den Resultaten des vertraulichen Gesprächs nicht komplett zufrieden. In der von allen beteiligten Partien gemeinsam verfassten Medienmitteilung heisst es, auf die Forderung des Mountainbikers und der Athletenkommission nach einer kompletten und neutralen Aufarbeitung des Falles sei nicht konkret eingegangen worden.

Nach der Sommerpause soll bei einem neuerlichen Treffen überprüft werden, ob mit den eingeleiteten Massnahmen Fortschritte erzielt wurden. (riz/sda)