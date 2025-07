Belinda Bencic ringt Jekaterina Alexandrowa in zwei Sätzen nieder. Bild: keystone

Djokovic ehrt Federer nach Sieg +++ Bencic steht erstmals im Wimbledon-Viertelfinal

Belinda Bencic steht in Wimbledon erstmals im Viertelfinal. Die 28-jährige Ostschweizerin setzt sich gegen die als Nummer 18 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa 7:6 (7:4), 6:4 durch.

Bencic steht erstmals im Viertelfinal

Im vierten Anlauf gewann Bencic (WTA 35) endlich beim Rasenklassiker einen Achtelfinal. Sie steht erstmals seit dem US Open 2021 – und zum ersten Mal als Mutter – im Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers. Gegnerin ist die Russin Mirra Andrejewa (WTA 7) oder die Amerikanerin Emma Navarro (WTA 10).

Nicht überraschend war Bencic wesentlich besser vorbereitet als vor zwei Wochen, als sie bei ihrem Comeback nach einer Pause wegen einer Armverletzung gegen eben diese Alexandrowa in Bad Homburg nur drei Games gewann. Sie hätte es sich noch etwas einfacher machen können, zeigte aber am Ende Nehmerqualitäten und steckte jeden Rückschlag weg.

Den sechsten Matchball nutzt Belinda Bencic dann. Video: SRF

Im ersten Satz führte Bencic gegen die zwei Jahre ältere Russin 4:1, musste aber den Umweg über ein Tiebreak machen, in dem sie zunächst 0:3 zurücklag. Im zweiten Durchgang schlug die Olympiasiegerin und Schweizer Sportlerin des Jahres 2021 nach einem Break zum 5:3 zum Sieg auf, konnte aber fünf Matchbälle nicht verwerten. Der sechste war dann ein Game später der passende.

«Für euch war es unterhaltsam, für mich war es riesiger Stress. Du versuchst, das Spiel auszuservieren und der Körper macht einfach nicht, was das Hirn will. Zum Glück habe ich es geschafft, sie am Ende zu breaken. Ich versuchte, mutig zu spielen und ich hatte einige gute Trainingstage seit unserem letzten Duell. Man hat es vielleicht nicht gesehen, aber ich habe das Spiel wirklich genossen. Ich bin immer in der vierten Runde hängen geblieben. Es war extrem wichtig für mich, diese Schallmauer zu durchbrechen. Es ist ein Traum, der wahr wird.» Belinda Bencic

Im Tiebreak bewahrte Bencic die Nerven. Video: SRF

Am Mittwoch spielt Bencic nun ihren vierten Grand-Slam-Viertelfinal, nach deren drei am US Open. 2019 erreichte sie da sogar die Halbfinals.

Djokovic kämpft sich zurück – und ehrt Federer

Nach einem schwachen Startsatz kämpfte sich Novak Djokovic (ATP 6) gegen den Australier Alex De Minaur (ATP 11) zurück und setzte sich nach 3:20 Stunden 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch. Im vierten Durchgang schnupperte De Minaur lange an einem erneuten Satzgewinn, führte 4:1, doch drehte Djokovic in der Folge auf und holte sich unter den Augen von Roger Federer fünf Games in Serie. Damit steht der Serbe zum 16. Mal im Viertelfinal von Wimbledon, wo er auf den Italiener Flavio Cobolli trifft (ATP 22).

Nach dem Spiel erwähnte Djokovic im Interview auch Roger Federer. Als er über die herausfordernden Momente während der Partie sprach, meinte der 38-Jährige: «Manchmal wünschte ich mir, über ein so gutes ‹Serve-and-Volley›-Spiel und ein so tolles Ballgefühl zu verfügen, wie der Herr da oben.» (nih/abu/sda)

