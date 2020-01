Sport

Tennis

Australian Open: Alexander Zverev schlägt Stan Wawrinka im Viertelfinal



Zverev entzaubert Wawrinka: «Könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet»

Stan Wawrinka verpasst am Australian Open in Melbourne den Einzug in seinen zehnten Grand-Slam-Halbfinal. Der Romand verliert gegen den Deutschen Alexander Zverev 6:1, 3:6, 4:6, 2:6.

Wawrinka war brillant in die Partie gestartet und gewann den ersten Satz in nur 24 Minuten 6:1. Mitte des zweiten Durchgangs drehte die Partie, als Wawrinka drei seiner nächsten vier Aufschlagspiele verlor und in Rücklage geriet.

Zverev gab den Vorteil nicht mehr aus der Hand. Zwei Breaks zu Beginn des vierten Satzes sorgten für die Entscheidung. Während der Deutsche stark spielte und ausgezeichnet servierte, kam Wawrinka nicht mehr an das Niveau der Achtelfinal-Partie gegen Daniil Medwedew heran. Auch im dritten Duell mit der Nummer 7 der Welt zog der 34-jährige Waadtländer den Kürzeren.

«Danke, dass du mich an meine Doppelfehler erinnerst. Der erste Doppelfehler im Halbfinal wird deine Schuld sein. Nein, ich hatte auch sonst Mühe. Mit der Vorhand, der Rückhand, dem Slice, dem Stoppball, dem Aufstehen am Morgen, mit allem. Aber ich habe hart an mir und meinem Aufschlag gearbeitet.»

Zverev errichte in seinem 19. Anlauf erstmals die Halbfinals an einem Grand-Slam-Turnier. Der 22-jährige Hamburger ist der erste Deutsche seit Tommy Haas 2009 in Wimbledon, der an einem Major die Runde der letzten vier erreichte.

«Es fühlt sich fantastisch an. Ich habe schon in anderen Turnieren gut gespielt, bin aber an einem Grand-Slam-Turnier noch nie so weit gekommen. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir das bedeutet.»

Im Halbfinal trifft Zverev am Freitag auf den Sieger des Duells zwischen der Weltnummer 1 Rafael Nadal und Dominic Thiem.

Damit ist der Deutsche auch nur noch zwei Siege entfernt vor seinem ersten Grand-Slam-Titel – und einer damit verbundenen grossen Spende. Vor dem Turnier versprach der 22-Jährige, das ganze Preisgeld in einen Fond, der den Opfern der Buschbrände in Australien zugute kommt, zu spenden, falls er das Turnier gewinnt. Das wären immerhin rund vier Millionen australische Dollar. «An diesem Versprechen halte ich fest», sagte Zverev im Interview nach dem Spiel. «Klar, mit dem Geld könnte ich mir tolle Sachen kaufen, neue Autos oder so. Aber es gibt Leute, die dieses Geld nötig haben, um ihre Häuser wieder aufzubauen.» (abu/sda)

