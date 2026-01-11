Belinda Bencic feiert ihren Coup. Bild: keystone

Die Schweiz verliert den Final des United Cup trotz Bencics Exploit

Der United Cup in Australien geht an Polen. Es schlägt im Final in Sydney die Schweiz mit 2:1 Siegen. Für die Entscheidung sorgte das abschliessende Doppel.

Die Spezialisten Katarzyna Kawa und Jan Zielinski schlugen Belinda Bencic und Jakub Paul in 75 Minuten mit 6:4, 6:3. Während das Schweizer Duo im ersten Satz nahe dran war, distanzierten sich Kawa/Zielinski im zweiten Satz früh.

Paul und Bencic nach einem gewonnen Punkt. Bild: ap

Bencic eröffnet mit Sieg

Für Bencic war es die erste Niederlage in diesem Jahr, nachdem sie bis anhin mit fünf Siegen im Einzel und vier im Doppel geglänzt hatte. Die Nummer 11 der WTA-Weltrangliste hatte die erste Partie des Tages gegen Iga Swiatek überraschend für sich entschieden. Die Ostschweizerin besiegte die Weltnummer 2 in drei Sätzen 3:6, 6:0 und 6:3.

Damit gelang der 28-Jährigen der Exploit im Final gegen Polen. Massgebend war Bencics absolute Dominanz im zweiten Satz. Auch im Entscheidungssatz gelang Bencic früh ein Break – eines, das sie bis zum Schluss der Partie nicht mehr hergab.

Hurkacz für Wawrinka zu stark

Stan Wawrinka konnte nicht ganz an Bencics Leistung anknüpfen. Nach verlorenem Startsatz gegen Hubert Hurkacz drehte der Waadtländer zwar auf. Doch letztlich war der Pole zu stark und gewann 6:3, 3:6 und 6:3.

Etwas mehr als eine Stunde später war auch die letzte Partie des Tages vorbei. Die Schweiz, die am United Cup erstmals überhaupt über die Gruppenphase hinausgekommen war, konnte knapp nicht über den Sieg jubeln. (ram/sda)