Wawrinka und Bencic sind die grossen Namen im Schweizer Team. Bild: imago images

Die Tennis-Saison startet mit dem United Cup – Wawrinka und Bencic führen die Schweiz an

Mit dem United Cup für gemischte Männer- und Frauenteams beginnt in Australien bereits wieder die Tennissaison 2023. Die Schweiz tritt in Bestbesetzung an - auch wieder mit Stan Wawrinka.

Erst vor drei Jahren wurde der traditionsreiche Hopman Cup in Perth zu Grabe getragen. Nach zur drei Ausgaben eines ATP Cup genannten Männer-Teamwettkampfs kehrt man nun zu einem Mixed-Format als Saisoneröffnung zurück. Neu gibt es auch maximal 500 ATP- respektive WTA-Punkte zu gewinnen.

Bei den Schweizern fand das neue Format sofort Anklang. So kehrt Stan Wawrinka erstmals seit gut sieben Jahren in ein Schweizer Team zurück. Der dreifache Grand-Slam-Champion profitiert nach seiner langen Verletzungspause von einem geschützten Ranking (22) und wurde sogleich als Captain nominiert. Als weitere Einzelspieler sind die aktuell bestklassierten Schweizer Marc-Andrea Hüsler (ATP 56) und Dominic Stricker (ATP 118) vorgesehen. Auch bei den Frauen werden die beiden Team-Weltmeisterinnen Belinda Bencic (WTA 12) und Jil Teichmann (WTA 35) dabei sein.

United Cup im TV Das Schweizer Fernsehen überträgt den United Cup nicht. In der Schweiz besitzt Sky die TV-Rechte und zeigt jeweils Konferenzschaltungen von den diversen Partien.

Erst gegen Kasachstan, dann gegen Polen

Eine Partie besteht aus je zwei Männer- und Frauen-Einzeln sowie einem Mixed-Doppel. Die Schweiz spielt in der Vorrunden-Gruppe B in Brisbane gegen Polen und Kasachstan. Der Auftakt erfolgt am Donnerstag (ab 10.00 Uhr Schweizer Zeit) mit den Einzeln von Bencic gegen die Wimbledon-Siegerin Julia Putinzewa (WTA 51) und Hüsler gegen die kasachische Nummer 2 Timofei Skatow (ATP 142).

Am Donnerstag (ab 8.30 Uhr) geht die Begegnung mit den Einzeln von Wawrinka gegen Alexander Bublik (ATP 37) und Teichmann gegen Schibek Kulambajewa (WTA 441) sowie dem Mixed weiter.

Bencics schöne Erinnerungen

Favorit auf den Gruppensieg dürften die Polen mit der Weltnummer 1 Iga Swiatek und Hubert Hurkacz sein, auf die die Schweizer am 2. und 3. Januar treffen. An allen drei Austragungsorten – Sydney, Perth und Brisbane – gibt es je zwei Gruppen. Die Gruppensieger spielen einen Final gegeneinander, die drei Sieger plus der beste Verlierer qualifizieren sich für die Halbfinals in Sydney. Der Final findet am 8. Januar ebenfalls in Sydney statt.

Besonders gute Erinnerungen an den Mixed-Wettkampf zum Jahresanfang hat Belinda Bencic. Die Olympiasiegerin gewann an der Seite von Roger Federer 2018 und 2019 die letzten beiden Austragungen des Hopman Cups. (abu/sda)