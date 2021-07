«Der Weg ist nicht zu Ende» – Djokovic zieht mit dem 20. Major-Titel mit Federer gleich

Sport

Novak Djokovic lässt sich auch von Matteo Berrettini nicht stoppen. Nach seinem Viersatz-Sieg im Final von Wimbledon hat der Serbe nun wie Roger Federer und Rafael Nadal 20 Grand-Slam-Titel. Der klare Favorit setzte sich mit 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 durch.

Novak Djokovic lässt sich auch von Matteo Berrettini nicht stoppen. Nach seinem Viersatz-Sieg im Final von Wimbledon hat der Serbe nun wie Roger Federer und Rafael Nadal 20 Grand-Slam-Titel. Der klare Favorit tat sich zwar phasenweise etwas schwer, drehte aber je länger je mehr auf und setzte sich am Ende am Ende in 3:23 Stunden doch relativ klar 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 durch.

«Wimbledon zu gewinnen war immer mein grösster Traum als Kind. Ich nehme das nicht als selbstverständlich an. Hier mit dem sechsten Titel zu stehen ist unfassbar.»

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done! — Roger Federer (@rogerfederer) July 11, 2021

Sowohl der italienische Finaldebütant als auch der Weltranglistenerste und Titelverteidiger begannen sehr nervös. Djokovic hätte sich den Tag deutlich einfacher gestalten können, wenn er im ersten Satz einen Satzball bei 5:3 genützt und anschliessend nicht bei 5:4 seinen Aufschlag abgegeben hätte. Auch im Tiebreak erreichte er nicht sein bestes Niveau.

Der Satzgewinn liess den ersten Italiener in einem Wimbledonfinal überhaupt auf die Sensation hoffen, doch Djokovic konnte sich wenig überraschend steigern. Die Partie wurde besser, doch damit auch die Schwächen Berrettinis auf der Rückhandseite. Doch der 25-jährige Römer zeigte Moral, wehrte auch im zweiten Durchgang drei Satzbälle ab und verkürzte von 1:5 auf 4:5. Die Wende gelang ihm aber nicht.

«Es ist ein unglaubliches Gefühl, vielleicht zu viele Gefühle, um damit klar zu kommen. Gratulation an Novak, er war besser als ich. Er schreibt die Geschichte des Tennis neu.»

Im dritten Satz reichte Djokovic ein Break zum 2:1, im vierten waren es zwei zum 4:3 und zum 6:3. Berrettini trug viel dazu bei, dass die Atmosphäre auf dem mit gut 15'000 Zuschauern komplett gefüllten Centre Court zunehmend elektrisierender wurde. Dank seinem starken Aufschlag hielt er sich lange im Spiel, eine echte Chance auf den Sieg hatte er aber nicht.

Am Ende war es wie so oft in den letzten Jahren. Wenn es drauf ankommt, ist Djokovic praktisch nicht zu schlagen. Seit seiner kurzen Krise im Jahr 2017 hat er nun acht seiner letzten neun Grand-Slam-Finals gewonnen (die einzige Niederlage war im letzten Jahr am French Open gegen Nadal) und damit in der ewigen Bestenliste zu den bisher Führenden Federer und Nadal aufgeschlossen.

«Gleich viele Grand Slams wie Roger und Rafa zu haben bedeutet, dass keiner von uns aufhören wird. Sie sind die wichtigsten Gegner, die ich auf der Tour hatte. Sie haben mich so weit gebracht, wie ich es heute bin. Der Weg ist heute noch nicht zu Ende.»

Für Djokovic liegen aber weitere Rekorde und herausragende Marken auf dem Präsentierteller. Bereits in zwei Monaten kann er am US Open alleiniger Führender in der Grand-Slam-Siegerliste der Männer werden. Und er hat nur drei Viertel des Kalender-Grand-Slams geschafft. Alle vier Major-Turniere in einem Jahr zu gewinnen, ist bisher erst zwei Männern - Don Budge 1938 sowie Rod Laver 1962 und 1969 – gelungen. Und davor winkt in Tokio noch die erste Olympia-Goldmedaille für Djokovic – wenn er dafür bei einem Event ohne Zuschauer die Energie aufbringen kann.

In Wimbledon ist er im Übrigen erst der dritte Spieler nach Björn Borg, Pete Sampras und Federer, der dreimal in Folge gewinnt. (abu/sda)

