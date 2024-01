Australian Open: Siwatek, Alcaraz und Zverev gewinnen in Extremis

Swaitek ist eine Runde weiter. Bild: keystone

Alcaraz, Zverev und Swiatek gewinnen in Extremis

Swiatek mit hart erkämpften Sieg

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek, die am Australian Open noch nie über die Halbfinals hinaus gekommen ist, musste sich ihren Sieg in der 2. Runde gegen Danielle Collins hart verdienen. Im dritten Satz lag die 22-jährige Polin gegen die Finalistin von 2022 bereits mit zwei Breaks 1:4 im Hintertreffen, ehe sie das Blatt mit fünf gewonnenen Games in Serie noch wendete. «Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe», meinte sie danach. «Eigentlich war ich ja schon im Flugzeug.» Und sie verriet auch gleich, womit sie sich belohnen wird. «Mit getoastetem Bananenbrot. Wenn die Coaches nicht hinschauen...»

Swiatek übersteht die zweite Runde. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Zverev gewinnt in Extremis

Der an sechster Stelle gesetzte Zverev kämpfte gegen die Weltnummer 163 Lukás Klein um den Einzug in die nächste Runde. In einer intensiven Partie über 4 Stunden und 30 Minuten setzte sich Zverev schliesslich mit 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7) durch. Im vierten Satz stand der Deutsche gegen den slowakischen Qualifikanten kurz vor einer Niederlage, konnte das Spiel aber noch einmal drehen,

«Er hat unglaublich gespielt», sagte Zverev nach dem Spiel über seinen Gegner: «Ich wusste teilweise nicht, was ich tun sollte. Er hatte es mehr verdient, zu gewinnen. Seine Weltranglistenposition sagt überhaupt nichts aus. Ich dachte, ich muss heute nach Hause fliegen».

Zverev stand gegen Klein kurz vor dem Ausscheiden. Bild: keystone

Auch für Alcaraz kein Spatziergang

Nach Novak Djokovic musste auch sein mutmasslich härtester Herausforderer Carlos Alcaraz erstmals hart kämpfen. Der Weltranglistenzweite und Wimbledonsieger brauchte dreieinhalb Stunden, um sich 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3) gegen den italienischen Davis-Cup-Sieger Lorenzo Sonego (ATP 46) durchzusetzen. Danach zeigte sich der 20-jährige Spanier sehr zufrieden. «Das war ein Spiel auf sehr hohem Niveau von beiden», meinte Alcaraz.

Alcaraz gewinnt ein umkämpftes Spiel gegen Sonego. Bild: keystone

