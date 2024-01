Drei Kandidaten für den Titel als bester Fussballer der Welt: Erling Haaland, Lionel Messi und Jude Bellingham (v. l.). Bild: imago / watson

Wenn nicht Messi – wer ist denn wirklich der beste Fussballer der Welt?

Die Wahl von Lionel Messi zum Weltfussballer 2023 stiess bei vielen Fans und Beobachtern auf Unverständnis. Deshalb wollen wir nun von euch wissen, wen ihr derzeit für den besten Fussballer der Welt haltet.

Sportredaktion Folge mir

Zum achten Mal wurde Lionel Messi am Montagabend in London zum FIFA-Weltfussballer des Jahres gekürt. Die Wahl sorgte bei vielen Experten und Fans für Kritik, da Messi im relevanten Zeitraum zwar die französische Meisterschaft mit PSG gewann, in den Augen vieler aber nicht an eine Tormaschine wie Erling Haaland, Triple-Sieger mit Manchester City, herankam.

Deshalb fragen wir nun jene, die wirklich Ahnung von diesem Sport haben. Nämlich euch, liebe watson-Fussballexperten. Wir beschränken uns dabei nicht auf irgendeinen vergangenen Zeitraum, sondern wollen wissen: Wer ist in euren Augen derzeit der beste Fussballer der Welt? Vor welchem Spieler zittert ihr am meisten, wenn er in der Aufstellung des Gegners eurer Lieblingsmannschaft steht? Bei wem habt ihr keine Angst, dass die gegnerische Offensive überhaupt zu Chancen kommt, wenn euer Team auf ihn zählen kann?

Um euren Favoriten herauszufinden, haben wir 24 Spieler ausgesucht, die euch jeweils in Zweierpaaren zur Auswahl gegeben werden. Dort könnt ihr jeweils auf den Spieler klicken, der eurer Meinung nach aktuell besser ist. Bei den 24 Spielern handelt es sich um die Top 12 der FIFA-Wahl sowie zwölf weitere Profis, die unserer Meinung nach eine hervorragende Saison spielen.

Rangliste