wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Australian Open live: Novak Djokovic – Lorenzo Musetti im Stream

Die besten Bilder der Australian Open 2026

1 / 61
Die besten Bilder der Australian Open 2026

Learner Tien auf Augenhöhe mit dem Tennisball.
quelle: ap / asanka brendon ratnayake
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Djokovic vor Aus – dann gibt Musetti auf +++ Rybakina wirft Swiatek raus

Die Kasachin Jelena Rybakina und die Amerikanerin Jessica Pegula stehen beim Australian Open als letzte Halbfinalistinnen fest. Die Fakten des elften Turniertages.
28.01.2026, 07:4528.01.2026, 07:45
Inhaltsverzeichnis
Musetti – Djokovic (live)Rybakina bezwingt SwiatekPegula schlägt weitere Landsfrau

Musetti – Djokovic (live)

Rybakina bezwingt Swiatek

Die Weltranglisten-Fünfte Jelena Rybakina setzte sich im Viertelfinal gegen Iga Swiatek, die Nummer 2 im Ranking, 7:5, 6:1 durch. Nach dem sechsten Sieg im zwölften Vergleich mit der Polin hat die Wimbledon-Siegerin von 2022 nun die Möglichkeit, zum zweiten Mal den Final des ersten Major-Events des Jahres zu erreichen. Vor drei Jahren war sie im Kampf um den Turniersieg der Tschechin Petra Kvitova unterlegen. Iga Swiatek ihrerseits scheiterte ein weiteres Mal vorzeitig bei ihrem Unterfangen, das Australian Open ein erstes Mal zu gewinnen und den persönlichen Karriere-Grand-Slam zu komplettieren. Viermal schon triumphierte sie schon beim French Open und je einmal in Wimbledon und beim US Open.

Video: YouTube/TNT Sports
Alcaraz erstmals im Australian-Open-Halbfinal +++ 18-jähriges US-Talent ausgeschieden

Pegula schlägt weitere Landsfrau

Jessica Pegula, Nummer 6 der Weltrangliste, bezwang Amanda Anisimova, die Nummer 4, 6:2, 7:6 (7:1) und entschied damit auch das dritte Duell gegen eine Landsfrau in diesem Turnier für sich. In den Achtelfinals hatte sie sich gegen Vorjahressiegerin Madison Keys durchgesetzt, in der 2. Runde gegen McCartney Kessler. Jessica Pegula erreichte in Melbourne erstmals die Halbfinals; über die Viertelfinals war die US-Open-Finalistin von 2024 bisher nicht hinausgekommen.

Video: YouTube/TNT Sports

Im Halbfinal bekommt es Jessica Pegula mit Jelena Rybakina zu tun. Die andere Finalistin ermitteln die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus und die Ukrainerin Jelina Switolina, die Nummer 12 im Ranking. (nih/sda)

Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
1 / 32
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
26 Spieler durften sich bisher Weltnummer 1 im Tennis nennen. Das sind sie, in aufsteigender Form gemessen an den Wochen auf dem Thron. (Stand: 25.02.2022)
quelle: epa / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Comedian Jimmy Kimmel hält emotionale Rede zur Pretti-Tötung – und bricht in Tränen aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Rückkehr zum Verband bedeutet mir viel» – Alex Frei wird U21-Natitrainer
Der neue Trainer der Schweizer U21-Fussball-Nationalmannschaft heisst Alex Frei. Der Nati-Rekordtorschütze hofft, das Team an die EM zu führen.
Alex Frei heisst der Nachfolger von Sascha Stauch als Trainer der U21-Nationalmannschaft. Das hat der Schweizerische Fussballverband (SFV) am Montagvormittag bekanntgegeben. Frei wird erstmals im März gefordert sein, wenn es gegen die Färöer-Inseln und gegen Estland geht.
Zur Story