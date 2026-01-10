starker Schneeregen
DE | FR
burger
Sport
Tennis

United Cup: Die Schweiz schlägt Belgien und steht im Final

Belinda Bencic, left, and Jakub Paul of Switzerland celebrate winning a point against Alise Mertens and Zizou Bergs of Belgium during their semifinal doubles match at the United Cup tennis tournament ...
Belinda Bencic jubelt mit ihrem Teamkollegen Jakub Paul.Bild: keystone

Bencic bleibt makellos: Die Schweiz steht am United Cup im Final

Die Schweiz steht beim United Cup in Australien im Final. Das Team, angeführt von Belinda Bencic und Stan Wawrinka, sichert sich am Mixed-Wettkampf im Halbfinal gegen Belgien den Sieg.
10.01.2026, 08:1710.01.2026, 08:29

Entscheidend für den Finaleinzug der Schweiz war vor allem Belinda Bencic (WTA 11). Die Ostschweizerin gewann ihre Partie gegen Elise Mertens (WTA 19) über drei Sätze 6:3, 4:6 und 7:6 (7:0).

Damit führt Bencic ihre Traumwoche zum Saisonstart in Australien fort. Sie ist am United Cup bisher sowohl im Einzel, wie auch im Doppel mit Jakub Paul, ungeschlagen. Es ist bereits der achte Sieg in Folge für die 28-Jährige, welche sich eine Woche vor dem Beginn der Australian Open in Topform befindet.

Weniger erfolgreich verlief hingegen die Partie von Stan Wawrinka (ATP 156). Der 40-Jährige verlor sein Spiel gegen Zizou Bergs (ATP 42) über ebenfalls drei Sätze. Der Waadtländer musste sich 3:6, 7:6 (7:4) und 3:6 geschlagen geben. Damit verlor Wawrinka zum dritten Mal in Folge, zeigte aber trotzdem die gute Form, in der er sich aktuell befindet.

epa12639648 Stan Wawrinka of Switzerland (C) sits with his team during a break in play against Zizou Bergs of Belgium during the semi-final between Switzerland and Belgium in the 2026 United Cup at Ke ...
Stan Wawrinka verlor sein Einzel knapp.Bild: keystone

Für die Entscheidung sorgte schliesslich, wie bereits im Viertelfinal, das Doppel Bencic/Paul. Nach einem Sieg im ersten Satz und einem misslungenen zweiten, der mit 0:6 an Belgien ging, musste das Match-Tiebreak entscheiden. In behielt das Schweizer Team trotz anfänglichen Schwierigkeiten die Oberhand und setzte sich schliesslich mit 10:5 durch.

Im Final am Sonntag wartet entweder die USA oder Polen. (riz/sda)

«Wildcard hätte nicht vergeben werden dürfen»: Neue Details zum kuriosen Tennis-Auftritt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
1 / 32
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
26 Spieler durften sich bisher Weltnummer 1 im Tennis nennen. Das sind sie, in aufsteigender Form gemessen an den Wochen auf dem Thron. (Stand: 25.02.2022)
quelle: epa / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tennis-Spielerin hilft Balljungen in Not
Video: extern / rest
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Urs Fischer bleibt Union»: So emotional wird die Rückkehr des Mainz-Trainers nach Berlin
Urs Fischer soll Mainz vor dem Abstieg aus der Bundesliga retten. Im ersten Spiel nach der Winterpause trifft er am Samstag um 15:30 Uhr auf seinen Ex-Verein Union Berlin. So denkt der 59-jährige Zürcher über die Rückkehr.
Emotionen sind garantiert. Am Samstag kehrt Urs Fischer zurück nach Berlin. Mit Mainz gastiert der Schweizer im Stadion An der Alten Försterei. Fünfeinhalb Jahre trainierte Fischer Union. Schaffte ein Märchen nach dem anderen. Führte den Klub von den Niederungen der 2. Bundesliga bis ins Bernabeu von Madrid. Mit welchem Gefühl geht es nun in die alte Heimat?
Zur Story