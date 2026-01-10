Belinda Bencic jubelt mit ihrem Teamkollegen Jakub Paul. Bild: keystone

Bencic bleibt makellos: Die Schweiz steht am United Cup im Final

Die Schweiz steht beim United Cup in Australien im Final. Das Team, angeführt von Belinda Bencic und Stan Wawrinka, sichert sich am Mixed-Wettkampf im Halbfinal gegen Belgien den Sieg.

Entscheidend für den Finaleinzug der Schweiz war vor allem Belinda Bencic (WTA 11). Die Ostschweizerin gewann ihre Partie gegen Elise Mertens (WTA 19) über drei Sätze 6:3, 4:6 und 7:6 (7:0).

Damit führt Bencic ihre Traumwoche zum Saisonstart in Australien fort. Sie ist am United Cup bisher sowohl im Einzel, wie auch im Doppel mit Jakub Paul, ungeschlagen. Es ist bereits der achte Sieg in Folge für die 28-Jährige, welche sich eine Woche vor dem Beginn der Australian Open in Topform befindet.

Weniger erfolgreich verlief hingegen die Partie von Stan Wawrinka (ATP 156). Der 40-Jährige verlor sein Spiel gegen Zizou Bergs (ATP 42) über ebenfalls drei Sätze. Der Waadtländer musste sich 3:6, 7:6 (7:4) und 3:6 geschlagen geben. Damit verlor Wawrinka zum dritten Mal in Folge, zeigte aber trotzdem die gute Form, in der er sich aktuell befindet.

Stan Wawrinka verlor sein Einzel knapp. Bild: keystone

Für die Entscheidung sorgte schliesslich, wie bereits im Viertelfinal, das Doppel Bencic/Paul. Nach einem Sieg im ersten Satz und einem misslungenen zweiten, der mit 0:6 an Belgien ging, musste das Match-Tiebreak entscheiden. In behielt das Schweizer Team trotz anfänglichen Schwierigkeiten die Oberhand und setzte sich schliesslich mit 10:5 durch.

Im Final am Sonntag wartet entweder die USA oder Polen. (riz/sda)