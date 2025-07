Die besten Bilder von Wimbledon 2025 1 / 49 Die besten Bilder von Wimbledon 2025 Wimbledon oder Schützenwiese? Hier wird die Begegnungstafel noch von Hand bedient. quelle: keystone / joanna chan

«Ihr habt mir das Spiel gestohlen»: Fehler von Linien-Elektronik sorgt für Ärger

Ärger um Linien-Elektronik

Nach 147 Jahren sind erstmals in Wimbledon keine Linienrichter mehr im Einsatz. Stattdessen überwachen zwölf Kameras pro Platz die Bewegung des Balls. Dies führte nun wegen des zeitweisen Ausfalls des elektronischen Liniensystems auf dem Centre Court zu Ärger.

Beim Spiel der Russin Anastasia Pawljutschenkowa gegen die Britin Sonay Kartal landete ein Ball der Lokalmatadorin beim Stand von 4:4 deutlich hinter der Grundlinie. Das elektronische System schlug jedoch nicht an. Der Punkt, der eigentlich den Spielgewinn für Pawljutschenkowa bedeutet hätte, musste wiederholt werden. Kartal gewann die Wiederholung des Punkts und schaffte anschliessend das Break. «Ihr habt mir das Spiel gestohlen», schimpfte Pawljutschenkowa mehrfach. Im Tiebreak gewann die Russin aber den ersten Satz und später auch das Spiel.

Siegemund trotzt dem Wetter

Laura Siegemund hat ihren sensationellen Lauf in Wimbledon fortgesetzt und erstmals in ihrer Karriere den Einzel-Viertelfinal beim Rasen-Klassiker erreicht. Die 37-Jährige setzte sich im Achtelfinal gegen die Aussenseiterin Solana Sierra aus Argentinien mit einer abgeklärten Leistung 6:3, 6:2 durch. Dabei liess sich die Deutsche auch von zwei längeren Unterbrechungen wegen eines Gewitters mit reichlich Regen nicht aus dem Konzept bringen. Nun trifft die Überraschungsfrau auf die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka, die sich gegen die Belgierin Elise Mertens in zwei Sätzen durchsetzte. (nih/sda)

Die Deutsche Laura Siegemund steht erstmals im Wimbledon-Viertelfinal. Bild: keystone

