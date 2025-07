Liveticker

Auswirkungen auch auf die Nati – Norwegen und Finnland im Siegerinnenduell

Noch bevor die Schweiz am späteren Abend in Bern gegen Island ihr zweites EM-Spiel in Angriff nimmt, können die Siegerinnen des ersten Spieltags der Gruppe A einen grossen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Mit einem weiteren Erfolg wären Norwegen oder Finnland kaum mehr vom Viertelfinal-Kurs abzubringen. Im Falle eines Unentschiedens wäre ein allfälliger Verlierer der Partie zwischen der Nati und Island hingegen bereits sicher ausgeschieden.

Norwegen geht als Favorit in das Duell mit den Finninnen, die am Donnerstag gegen Island ihren ersten Sieg seit 2009 an einem grossen Turnier feierten. Mit der gegen die Schweiz nur phasenweise überzeugenden Offensivlinie Ada Hegerberg, Graham Hansen und Guro Reiten haben sie individuelle Qualität, über die Finnland nicht verfügt. Allerdings sollte der zweimalige Europameister sich vor Katariina Kosola in Acht nehmen. Die 24-Jährige von Malmö war gegen Island stets gefährlich und einzige Torschützin.

In Norwegen sind die Expertinnen und Fans ohnehin noch nicht überzeugt von ihrem Team. Der Sieg gegen die Schweiz konnte nicht über die mehrheitlich schwache Leistung hinwegtäuschen. Die englische Trainerin Gemma Grainger wünscht sich gegen Finnland vor allem eine bessere erste Halbzeit als gegen die Schweiz. An dieser bemängelt sie die Laufbereitschaft ihrer Spielrinnen. «Wenn wir die Zweikämpfe nicht gewinnen, hilft kein Plan», kam der Coach zum Schluss.

Das Spiel siehst du hier ab 18 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)

