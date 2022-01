Zuletzt behauptete John Locco, als einstiger Bürgermeister des Melbourner Stadtteils Brighton ein Mann der vielen Beziehungen, der australische Tennisverband werde die Anwalts- und Reisekosten Djokovics übernehmen. Tennis Australia richtet die Australian Open aus – und müsste, so dies stimmt, eine gesalzene Rechnung in der Höhe von mehr als 500'000 Franken übernehmen.

Nebst den sportlichen Schlagzeilen dominiert an den Australian Open nach wie vor das Thema Novak Djokovic . Dem ungeimpften Serben wurde nach einem langen Hin und Her die Einreise nach Australien verweigert, woraufhin er nicht zur Titelverteidigung in Melbourne antreten konnte.

Verlässt Shaqiri Lyon im Winter bereits wieder? +++ Newcastle an Balotelli interessiert

Im neuen Jahr beginnt in Europa traditionell wieder das Winter-Transferfenster. In den Topligen des Kontinents, also in England, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich, dauert dieses vom 1. Januar bis zum 31. Januar.