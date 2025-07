Da war er noch wach: Hugh Grant in Wimbledon im GesprÀch mit Königin Camilla. Bild: keystone

Djokovic in Wimbledon schauen? Hugh Grant findet es zum Einschlafen 😮

Zwischen Novak Djokovic und Flavio Cobolli entwickelt sich in Wimbledon ein spannendes Match. Nur einer findet es zum Einschlafen: Schauspieler Hugh Grant.

David Digili / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Durch einen zeitweise hart erkĂ€mpften 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4-Sieg steht Tennis-Superstar Novak Djokovic einmal mehr unter den letzten Vier von Wimbledon. Der 38-jĂ€hrige Rekord-Grand-Slam-Sieger hatte mit Turnier-Überraschung Flavio Cobolli aber zeitweise grosse MĂŒhe, wankte, setzte sich am Ende aber doch deutlich durch.

Das Viertelfinal-Match auf dem traditionsreichen Centre Court von Wimbledon fesselte die Zuschauer. Nur einer vermittelte zumindest fĂŒr einen Moment den Eindruck, vom Geschehen auf dem legendĂ€ren Rasen nicht ganz so beeindruckt zu sein: Hollywoodstar Hugh Grant.

Was war passiert?

FĂŒnf Punkte waren im Tie-Break gespielt, der erste Satz im Duell zwischen dem Serben und dem Italiener stand auf Messers Schneide, die Kameras zeigen kurz den britischen Filmschauspieler in der Royal Box. Und dieser hing in einer lĂ€ssigen Körperhaltung im Sitz, den Kopf leicht zur Seite geneigt, die Augen unter der dunklen Sonnenbrille offenbar geschlossen – als wĂ€re er gerade kurzzeitig eingeschlafen.

Zuvor hatte sich Grant beim Rasenklassiker allerdings durchaus wach prĂ€sentiert und in bester Gesellschaft das Geschehen auf dem Centre Court verfolgt. Mit Englands Königin Camilla und deren Schwester Annabel Elliot, die direkt vor ihm sassen, hielt der 64-JĂ€hrige wĂ€hrend Belinda Bencics Triumph gegen Mirra Andrejewa ein lockeres PlĂ€uschchen ab. Seinen kleinen Moment der Ruhe dĂŒrften die beiden ihm an einem langen Tennistag auf der Anlage in London im Anschluss auch verziehen haben.

Djokovic liess sich indes vom Geschehen auf der TribĂŒne nicht ablenken. Der serbische Altstar schlug den italienischen Aussenseiter und zog in vier SĂ€tzen ins Halbfinale gegen Mitfavorit Jannik Sinner ein.