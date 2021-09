Sport

Tennis

US Open: Bencic schlägt Pegula und steht im Achtelfinale



Bild: keystone

Belinda Bencic schlägt Jessica Pegula in 2 Sätzen und steht im Achtelfinale des US Open

Belinda Bencic erreicht am US Open in New York ohne Satzverlust die zweite Woche. Die Ostschweizerin lässt in der 3. Runde Jessica Pegula aus den USA (WTA 25) keine Chance und siegt 6:2, 6:4.

Video: SRF

Die nächste Gegnerin der Olympiasiegerin ist die Gewinnerin des Duells zwischen Iga Swiatek (WTA 8) und Anett Kontaveit (WTA 28). (zap/sda)

