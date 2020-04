Sport

Tennis

Tennis: Novak Djokovic reagiert auf die Kritik nach Impf-Diskussion



Bild: EPA

Djokovic reagiert auf Kritik nach Impf-Diskussion: «Bleibe dem Thema gegenüber offen»

Am Wochenende hat Novak Djokovic mit einigen Aussagen zum Coronavirus für Schlagzeilen gesorgt. In einem Facebook-Gespräch mit einigen serbischen Tennis-Kollegen sprach sich die Weltnummer 1 gegen eine Impf-Pflicht im Tennis aus. «Ich bin persönlich gegen Impfungen und ich will nicht von jemanden dazu gezwungen werden, damit ich reisen kann», so Djokovic.

Für seine Äusserungen erntete Djokovic viel Kritik. So schrieb etwa der serbische Epidemologe Predrag Kon in einem mittlerweile gelöschten Facebook-Post: «Als einer von Djokovics grössten Fans hätte ich gerne die Möglichkeit, ihm die Wichtigkeit und den Beitrag von Impfungen für die Gesundheit der Bevölkerung zu erklären. Jetzt ist es zu spät, er hat für falsche Vorstellungen gesorgt und das kann man nicht ändern.»

bild: telegraf.rs

Nun hat Djokovic auf diese Kritik reagiert. Der Serbe wandte sich mit einem Statement an die «Associated Press», in dem er seine Äusserungen erklärt: «Ich habe meine Meinung gesagt, weil ich das Recht dazu habe und ich mich verantwortlich fühle, über gewisse Themen zu sprechen, die das Tennis betreffen. Ich bin kein Experte, doch ich will die Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden, was für meinen Körper am besten ist.»

Djokovic ergänzt aber, er sei womöglich dazu bereit, seine Meinung zu ändern: «Ich bleibe offen und werde mich weiterhin über dieses Thema informieren. Denn es ist wichtig und betrifft uns alle.»

Ob sich Djokovic einst zwischen einer Impfung und dem Ende seiner Tennis-Karriere entscheiden muss, ist allerdings noch offen. Die ATP hat sich bisher nicht zum Thema und zu einer möglichen Impfpflicht geäussert. (dab)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Alle Grand-Slam-Titel von Novak Djokovic Grand-Slam-Titel nach Alter Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter