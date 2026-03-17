Da fliegt der Schläger plötzlich aus dem Stadion: Moutet rastet mal wieder komplett aus
Nach einer Niederlage beim Challenger-175-Turnier in Phoenix war es mal wieder so weit. Corentin Moutet sorgte mal wieder für einen Skandal. Nachdem sich Marcos Giron den Sieg nach einem Fehler der französischen Weltnummer 33 sicherte, flog plötzlich das Racket von Moutet durch die Luft.
Last week Moutet lost a challenger and threw his racket so long 🤣 pic.twitter.com/MixpajPw8n— SK (@Djoko_UTD) March 17, 2026
Die Wut beim Franzosen war so gross, dass sein Spielgerät über die Zäune flog und ausserhalb des Platzes landete. Dabei startete die Partie für den 26-Jährigen ganz nach Plan und er führte, nachdem er bereits den ersten Satz für sich entscheiden konnte, auch im zweiten mit einem Break. Nach der Partie schrieb Moutet in einer Instagram-Story: «Das Chaos inspiriert die Muse. Der heutige Tag war chaotisch.» Was er damit genau meinte, ist nicht klar.
Corentin Moutet satellise une raquette après sa défaite contre Marcos Giron en demi-finales du Challenger de Phoenix.— Tennis Legend (@TennisLegende) March 15, 2026
J'aimerais trop un plan où on peut vraiment voir où part la raquette. 😅pic.twitter.com/qXaUR0fppg
Bereits im letzten Jahr sorgte der Franzose für Aufsehen, als er beim ATP-Turnier in Mallorca vier Minuten mit dem Stuhlschiedsrichter diskutierte und auch damit drohte, nicht weiterzuspielen. Schlussendlich entschied sich der Franzose doch dazu, weiterzumachen und konnte damals die Partie gegen Learner Tien auch noch gewinnen. Im Jahr 2022 kassierte Moutet sogar eine Busse von 10'000 Euro, als er sich nach dem Shakehand fast mit Adrian Andreev prügelte. Der Unparteiische konnte als Schlichter damals Schlimmeres verhindern. (riz)