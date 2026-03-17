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Corentin Moutet lässt seinen Schläger nach der Niederlage fliegen

Corentin Moutet of France plays a forehand return to Carlos Alcaraz of Spain during their third round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Friday, Jan. 23, 2026. ( ...
Corentin Moutet verlor mal wieder seine Nerven.Bild: keystone

Da fliegt der Schläger plötzlich aus dem Stadion: Moutet rastet mal wieder komplett aus

Dass der französische Tennisspieler Corentin Moutet seine Nerven nicht immer im Griff hat, ist schon länger bekannt. Bei einem Challenger-Turnier sorgte er mit einem besonderen Schlägerwurf für Schlagzeilen.
17.03.2026, 18:5717.03.2026, 18:57

Nach einer Niederlage beim Challenger-175-Turnier in Phoenix war es mal wieder so weit. Corentin Moutet sorgte mal wieder für einen Skandal. Nachdem sich Marcos Giron den Sieg nach einem Fehler der französischen Weltnummer 33 sicherte, flog plötzlich das Racket von Moutet durch die Luft.

Die Wut beim Franzosen war so gross, dass sein Spielgerät über die Zäune flog und ausserhalb des Platzes landete. Dabei startete die Partie für den 26-Jährigen ganz nach Plan und er führte, nachdem er bereits den ersten Satz für sich entscheiden konnte, auch im zweiten mit einem Break. Nach der Partie schrieb Moutet in einer Instagram-Story: «Das Chaos inspiriert die Muse. Der heutige Tag war chaotisch.» Was er damit genau meinte, ist nicht klar.

Bereits im letzten Jahr sorgte der Franzose für Aufsehen, als er beim ATP-Turnier in Mallorca vier Minuten mit dem Stuhlschiedsrichter diskutierte und auch damit drohte, nicht weiterzuspielen. Schlussendlich entschied sich der Franzose doch dazu, weiterzumachen und konnte damals die Partie gegen Learner Tien auch noch gewinnen. Im Jahr 2022 kassierte Moutet sogar eine Busse von 10'000 Euro, als er sich nach dem Shakehand fast mit Adrian Andreev prügelte. Der Unparteiische konnte als Schlichter damals Schlimmeres verhindern. (riz)

Tennis-Schiri fällt korrekten Entscheid – der Spieler so 😳🤬😭
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