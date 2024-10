15 unvergessliche Duelle von Rafael Nadal und Roger Federer

Die 40. und letzte Begegnung gewinnt Federer. Überhaupt beschönigt er seine Bilanz gegen Nadal gegen Ende der Karriere noch deutlich. Ab 2015 bleibt er in sechs von sieben Duellen (alle auf Hartplatz und Rasen) siegreich, einzig im French-Open-Halbfinal 2019 auf Sand verliert er. (abu/sda)

Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge nutzt Federer den Final bei seinem Heimturnier zum ersten Sieg gegen Nadal nach dreieinhalb Jahren. Es ist die einzige wettkampfmässige Begegnung der beiden auf Schweizer Boden.

Nachdem er im Halbfinal in einem grandiosen Spiel die Siegesserie von Novak Djokovic gestoppt hat, spielt Federer seinen wahrscheinlich besten French-Open-Final. Die entscheidenden Punkte gewinnt auf dem Weg zu einem zehnten Grand-Slam-Titel aber Nadal.

Zumindest in der Halle hat Federer Nadal im Griff. Das Masters am Ende des Jahres wird Nadal nie gewinnen.

Nadal gewinnt nach einem weiteren Fünfsatz-Krimi gegen Federer in fast viereinhalb Stunden erstmals einen Grand-Slam-Titel auf Hartplatz. Unvergessen, wie Nadal den weinenden Federer bei der Siegerehrung in den Arm nimmt und Trost spendet.

Und der Match in seinen vollen 6 Stunden, falls du gerade etwas Zeit hast.

In einem Spiel, das manchen als bestes der Tennisgeschichte gilt, gewinnt Nadal endlich auch auf dem Rasen von Wimbledon. Im Tiebreak des vierten Satzes wehrt Federer mirakulös zwei Matchbälle ab, verliert aber nach mehreren Regenunterbrüchen und 4:48 Stunden Spielzeit bei einbrechender Dunkelheit. 65 Mal hatte Federer zuvor nicht mehr auf Rasen verloren. Auch das ein Rekord.

In nur 1:48 Stunden steckt Federer seine deutlichste Niederlage in einem Grand-Slam-Final ein. Eine Klatsche, die später auch in Wimbledon noch nachhallt, wie er zugibt.

Noch einmal wehrt Federer in Wimbledon den Angriff von Nadal ab, der lange Zeit der bessere Spieler ist. Nach dem Final weint Nadal in der Garderobe, weil er denkt, dies könnte seine beste Chance gewesen sein.

In Paris hat wenige Wochen später aber wieder Nadal klar die Oberhand.

Im sechsten Anlauf gewinnt Federer erstmals auf Sand gegen Nadal und beendet dessen Rekordserie von 81 Siegen in Folge auf der Unterlage, die noch lange Bestand haben wird.

In Wimbledon gelingt Federer die Revanche, als Nadal erstmals auf Rasen den Final erreicht. Es ist der einzige Satzverlust des Schweizers im gesamten Turnier.

Ein Jahr, nachdem er gleichenorts gegen den damals erst 17-jährigen Nadal sensationell verloren hatte, wendet Federer die Partie, nachdem er mit 0:2 Sätzen und Break im dritten zurückgelegen hatte. Nadal wird das Turnier in Miami trotz fünf Finals nie gewinnen.

