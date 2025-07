Auf die Frauen-Nati wartet eine schwierige WM-Qualifikation. Bild: keystone

Hält die Euphorie? Das steht im Frauenfussball als nächstes auf dem Programm

Nach der EM ist vor der neuen Saison und einer schwierigen WM-Qualifikation. Hier hast du den Überblick über die nächsten wichtigen Termine im Frauenfussball.

Women's Super League

Ab dem 23. August 2025

Der Betrieb in der heimischen Frauenliga wird am zweitletzten August-Wochenende wieder aufgenommen. Wie gross wird das Publikumsinteresse nach der Heim-EM sein? Titelverteidiger YB hat immerhin schon 1500 Saisonkarten verkauft.

Die YB-Frauen starten als Titelverteidigerinnen in die neue Saison. Bild: keystone

In der ersten Runde kommt es zu folgenden Partien:

Samstag, 23. August, 16 Uhr: St.Gallen– YB

St.Gallen– YB Samstag, 23. August, 16 Uhr: Luzern – Servette

Luzern – Servette Samstag, 23. August, 18 Uhr: GC – Rapperswil-Jona

GC – Rapperswil-Jona Samstag, 23. August: Basel – Aarau (Anspielzeit noch offen)

Basel – Aarau (Anspielzeit noch offen) Samstag, 23. August: Thun – FC Zürich (Anspielzeit noch offen)

Hier geht es zum kompletten Spielplan der Schweizer Women's Super League.

Champions League

Ab 27. August mit Schweizer Beteiligung

Die YB-Frauen greifen ab Ende August in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation ein. In einem Vierer-Miniturnier mit Halbfinal und Final müssen sie sich zuerst gegen Apollon Limassol (Zypern) und danach entweder gegen Fortuna Hjörring (Dänemark) oder Hibernian FC (Schottland) durchsetzen.

Das sind die Daten der Champions-League-Saison:

27. August 2025: 2. Quali-Runde, Halbfinal (Apollon Limassol vs. YB)

2. Quali-Runde, Halbfinal (Apollon Limassol vs. YB) Evtl. 30. August 2025: 2. Quali-Runde, Final (YB vs. Hjörring/Hibernian)

2. Quali-Runde, Final (YB vs. Hjörring/Hibernian) 11. und 18. September 2025: 3. Quali-Runde

3. Quali-Runde 7. Oktober bis 17. Dezember 2025: Ligaphase

Ligaphase 11. bis 19. Februar 2026: Playoffs (für die Plätze 5 bis 12)

Playoffs (für die Plätze 5 bis 12) 24. März bis 2. April 2026: Viertelfinals

Viertelfinals 25. April bis 3. Mai 2026: Halbfinals

Halbfinals 22., 23. oder 24. Mai 2026: Final (in Oslo)

Lia Wälti (mit den Armen in der Luft) gewann mit Arsenal die letzte Champions League. Bild: keystone

Auslosung WM-Qualifikation

4. Oktober 2025

An einem Dienstag (Zeit noch unbekannt) erfährt die Schweizer Nati, auf welche Gegner sie in der Qualifikation für die Frauen-WM 2027 in Brasilien trifft.

WM-Qualifikation 2027

Ab Februar 2026 bis Dezember 2026

Wenn nächsten Februar Marco Odermatt und Co. in Cortina d'Ampezzo um olympische Medaillen fahren, startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation für Brasilien 2027. Da die Gegner noch nicht bekannt sind, hält es sich mit den konkreten Spieldaten genau gleich.

Insgesamt können sicher elf europäische Teams an der WM teilnehmen. Der Modus der WM-Quali ist etwas unübersichtlich, darum hier noch eine Zusammenfassung:

Die WM-Quali besteht aus einer Liga-Phase und einer Playoff-Phase .

und einer . In der Liga-Phasen gibt es drei Ligen: Liga A, Liga B und Liga C. Aufgrund der schwachen Resultate in der letztjährigen Nations League ist die Schweiz im Nations-League-Jahresranking abgestürzt und wird in Liga B in die WM-Quali starten.

In der Liga A und B gibt es vier Vierergruppen, in der Liga C je drei Vierer- und Dreiergruppen. Gegen jeden Gegner gibt es ein Heim- und Auswärtsspiel. Die vier Gruppensieger der Liga A sind direkt für die WM qualifiziert. Eine direkte WM-Qualifikation ist für die Schweiz also nicht möglich.

Eine direkte WM-Qualifikation ist für die Schweiz also nicht möglich. Am 22. Juni 2026 findet die Auslosung für die Playoff-Phase statt. Die Playoffs werden in zwei Runden mit Hin- und Rückspiel gespielt.

findet die Auslosung für die Playoff-Phase statt. Die Playoffs werden in zwei Runden mit Hin- und Rückspiel gespielt. Für die 1. Playoff-Runde gibt es zwei Pfade. In Pfad 1 treffen die Gruppenzweiten und Gruppendritten von Liga A auf die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten der Liga C. In Pfad 2 treffen die Letztplatzierten der Liga A und Gruppensieger der Liga B auf die Zweit- und Drittplatzierten der Liga B.

gibt es zwei Pfade. In treffen die Gruppenzweiten und Gruppendritten von Liga A auf die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten der Liga C. In treffen die Letztplatzierten der Liga A und Gruppensieger der Liga B auf die Zweit- und Drittplatzierten der Liga B. In der 2. Playoff-Runde treffen die Sieger von Pfad 1 auf die Sieger von Pfad 2. Die besten sieben Sieger dieser Duelle gemäss der Resultate der Ligaphase qualifizieren sich für die WM. Das schlechteste Siegerteam der 2. Runde muss noch in die Interkontinental-Playoffs.

Interkontinental-Playoffs 2027

Februar 2027

Das einzelne europäische Team greift erst in der 2. Runde der interkontinentalen Playoffs ein. In Hin- und Rückspiel kann man hier gegen Gegner aus Afrika, Asien, Ozeanien, Süd- oder Nordamerika noch die WM-Teilnahme sichern.

WM 2027

24. Juni bis 25. Juli 2027

Wenn die Schweiz sich erfolgreich durch den langen Qualifikations-Dschungel kämpft, dann kann sie im Sommer 2027 die WM in Brasilien bestreiten.

Die WM 2027 findet in Brasilien statt. Bild: keystone

EM 2029

Sommer 2029

Erst im Dezember dieses Jahres soll entschieden werden, wo die nächste Frauen-EM über die Bühne geht. Interesse haben Deutschland, Italien, Portugal, Polen sowie Dänemark und Schweden in einer gemeinsamen Bewerbung.