Sport

Tennis

Roland Garros: Roger Federer und Belinda Bencic steht in Runde 2



Bild: AP/AP

Perfekter Auftakt! Federer und Bencic feiern bei Roland Garros souveräne Auftaktsiege

Roger Federer ist der Start in sein erstes French Open seit 2015 perfekt gelungen. Der Basler siegte in der 1. Runde gegen den Italiener Lorenzo Sonego in 101 Minuten mit 6:2, 6:4, 6:4.

Mit «Roger, Roger»-Rufen wurde der Rückkehrer im grössten Stadion der Anlage empfangen. Vor den 15'000 Zuschauern legte er danach einen Blitzstart hin und führte schon nach wenigen Minuten 4:0. Bald einmal kam Unterstützung von den Rängen für den 24-jährigen Italiener, der die meiste Zeit glücklos kämpfte. Auch im zweiten Satz geriet Sonego rasch mit zwei Breaks entscheidend in Rückstand, worauf ein Fan Federer auffordert: «Nicht so schnell Roger.»

Tatsächlich glich sich das Geschehen nach dem 4:0 im zweiten Satz etwas aus. Der Turniersieger von 2009 hatte mehr Mühe, die Ballwechsel zu diktieren, auch weil Sonego sich angesichts des klaren Rückstands entspannte und mehr Winner schlug als zuvor. Die Nummer 73 der Welt hat in diesem Jahr auf Sand schon einige nennenswerte Resultate erzielt und unter anderem in Monte-Carlo den Viertelfinal erreicht.

Gegen Federer war Sonego aber dann in Schwierigkeiten, wenn der Schweizer die überraschenden Schläge hervorholte und den Rhythmus wechselte. Dies gelang dem Favoriten oft. Der Service funktionierte gut und beim Return variierte er stark, etwa einige Male mit Stoppbällen nach dem zweiten Aufschlag. Die Ballwechsel kurz zu halten, wird auch in den nächsten Tagen entscheidend sein für Federer. Die längeren Duelle gingen oft an den Italiener, der im dritten Satz erst zum 4:5 den Aufschlag abgeben musste.

Am Mittwoch geht es für Federer gegen einen nahezu unbekannten Spieler weiter. Der 37-Jährige trifft auf den Deutschen Oscar Otte (ATP 145), der sich als Lucky Loser für die 1. Runde qualifiziert hatte, und dort den Tunesier Malek Jaziri (ATP 94) in vier Sätzen schlug. Der 25-jährige Otte gewann erst seine zweite Partie auf ATP-Stufe. Vor einem Jahr hatte er in Paris sein Grand-Slam-Debüt gefeiert, auch damals als Lucky Loser.

Auch Bencic eine Runde weiter

Belinda Bencic bekundete in ihrem ersten Match beim French Open keine Probleme. Sie wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und schlug die Französin Jessika Ponchet mit 6:1, 6:4.

Bencic gehört in diesem Jahr zum ziemlich grossen Kreis der Mitfavoritinnen und wurde diesem Status vor allem im ersten Satz gegen Ponchet, die Nummer 187 der Welt, gerecht. Die Ostschweizerin zeigte in der Startphase eine tadellose Leistung. In 21 Minuten entschied sie den ersten Satz für sich. Danach musste sie mehr kämpfen und einen 1:3-Rückstand wettmachen. Der Klassenunterschied war aber zu jeder Zeit offensichtlich.

GSM miss Bencic pic.twitter.com/806ZGrB6Ng — szkolny cham (@zdzichudyrma) May 26, 2019

Die wie Bencic 22-jährige Ponchet war noch kein Gradmesser für die Weltranglisten-15. Nur dank einer Wildcard stand sie im Hauptfeld. Ihr Leistungsausweis ist bescheiden: noch nie konnte sie eine Grand-Slam-Partie gewinnen, und ihren wertvollsten Sieg feierte sie im letzten Herbst gegen die Nummer 98 des WTA-Rankings.

Ein härterer Test für Bencic dürfte am Mittwoch anstehen mir der Deutschen Laura Siegemund (WTA 95). Die 31-Jährige aus Stuttgart ist speziell auf Sand eine gefährliche Gegnerin. Sie gewann 2016 und 2017 je ein WTA-Turnier auf dieser Unterlage. Mitte 2017 warf sie ein Kreuzbandriss zurück. Gegen Bencic hat sie zweimal gespielt und gewonnen. Allerdings liegen diese beiden Duelle auf ITF-Niveau schon sechs Jahre zurück. (sda)

Ticker: 26.05. Federer – Sonego

Abonniere unseren Newsletter