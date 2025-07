Am Sonntag hat Venus Williams an einer Medienkonferenz bekannt gegeben, dass sie für das WTA-Turnier wieder antritt. Bild: keystone

Tennis: Venus Williams gibt mit 45 Jahren Comeback bei WTA-Tour

Eine der bekanntesten Tennisspielerinnen der Geschichte kehrt zurück: Venus Williams ist beim WTA-Turnier in Washington D.C. dabei – und im August auch bei den US Open?

Mit 45 Jahren meldet sich Venus Williams zurück im Profitennis. In Washington D.C. steht die frühere Nummer eins der Welt erstmals seit 16 Monaten wieder bei einem WTA-Turnier auf dem Platz – und lässt eine Rückkehr zu den US Open offen.

Ihr bislang letztes offizielles Match hatte die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im März 2024 beim Turnier in Miami bestritten. Danach folgte eine Operation an der Gebärmutter. Nun greift Williams beim Hartplatz-Event in der US-Hauptstadt wieder zum Schläger. Am Dienstag (ab 16 Uhr) trifft sie in der ersten Runde auf ihre Landsfrau Peyton Stearns.

«Vielleicht kommt ja noch etwas anderes»

Vor ihrem Comeback hielt sich Williams in einer Medienrunde bedeckt, was mögliche weitere Auftritte in der laufenden Saison betrifft. Nimmt sie womöglich an den US Open teil? «Im Moment bin ich bei diesem Turnier», so Williams. «Aber wer weiss: Vielleicht kommt ja noch etwas anderes, doch ich lasse mir nicht in die Karten schauen», sagte die Olympiasiegerin von Sydney 2000. Zudem erklärte sie: Sie glaube zu wissen, was sie tun wolle, wolle darüber aber nicht sprechen.

Das Turnier in Washington ist der Auftakt zur Vorbereitung auf die US Open, die am 24. August beginnen. Bei ihren letzten drei Teilnahmen in Flushing Meadows war Williams jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Ihre grössten Erfolge beim Grand Slam in New York feierte sie 2000 und 2001 – in diesen beiden Jahren gewann sie den Titel.

