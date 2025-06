Titelverteidiger Alcaraz im French-Open-Final

Der Titelverteidiger Carlos Alcaraz steht beim French Open in Final, nachdem der Italiener Lorenzo Musetti im vierten Satz aufgeben musste. Der 22-jährige Spanier führte 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, bevor der Italiener, der offensichtlich Probleme mit seinem linken Oberschenkel hatte, aufgab. Alcaraz trifft am Sonntag auf den Gewinner des Spiels zwischen der Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, und dem Serben Novak Djokovic.

