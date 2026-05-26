Moïse Kouamé steht in der zweiten Runde. Bild: www.imago-images.de

Waltert verliert gegen Doppel-Spezialistin Siniakova + Junger Franzose schreibt Geschichte

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Doppel-Spezialistin Siniakova zu stark für Waltert

Simona Waltert verpasst es am French Open, als vierte Schweizerin in die 2. Runde einzuziehen. Die 25-jährige Bündnerin unterliegt der Tschechin Katerina Siniakova (WTA 36), der Weltnummer 1 im Doppel, 4:6, 6:7 (4:7).

Ein Returnfehler mit der Rückhand zum 4:7 im Tiebreak des zweiten Satzes besiegelte Walterts Aus nach mehr als zweistündigem Kampf.

Viel fehlte der Churerin bei Temperaturen über der 30-Grad-Marke nicht, um zum zweiten Mal nach 2023 in Roland Garros in die 2. Runde einzuziehen. Zwar handelte sie sich in beiden Sätzen einen frühen Rückstand ein, letztlich gaben aber wenige Big Points den Ausschlag zugunsten von Siniakova, der zehnfachen Grand-Slam-Siegerin und langjährigen Nummer 1 im Doppel, die mit variablem Spiel aufwartete, aber vor vielen unerzwungenen Fehlern nicht gefeit war.

Simona Waltert ist ausgeschieden. Bild: keystone

Auch die Statistiken wiesen Siniakova im Duell auf dem Court 13 nicht als eindeutig bessere Spielerin aus. Von zwölf Breakbällen wehrte die Tschechin aber zehn ab, Waltert von fünf nur zwei. Im ersten Satz liess Waltert drei Breakchancen zum 5:5 ungenutzt, im zweiten konnte sie vier Satzbälle zum 6:4 nicht verwerten, ehe sie im Tiebreak das Nachsehen hatte.

Damit bleibt es in der 2. Runde bei einem Schweizer Trio. Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Jil Teichmann sind alle am Mittwoch wieder gefordert. Bencic bekommt es um 11.00 Uhr mit der Amerikanerin Caty McNally (WTA 63) zu tun, Golubic um ca. 12.30 Uhr mit Alycia Parks (WTA 79), auch sie eine Amerikanerin. Jil Teichmanns Partie gegen die Polin Magdalena Frech (WTA 46) ist die vierte des Tages auf Court 12. Auf diesem ist zuvor auch Golubics Partie angesetzt.

Katerina Siniakova schlägt Waltert. Bild: keystone

Moïse Kouamé besiegt Cilic

Der 17-jährige Franzose Moïse Kouamé schreibt am French Open im Kampf der Generationen gegen Marin Cilic Tennis-Geschichte. Kouamé setzte sich frenetisch angefeuert vom heimischen Publikum gegen den 20 Jahre älteren Kroaten Marin Cilic mit 7:6 (7:4), 6:2, 6:1 durch.

Kouamé, der erst Mitte März seinen 17. Geburtstag feierte und vom französischen Ex-Profi Richard Gasquet trainiert wird, dominierte den früheren US-Open-Champion Cilic in den Sätzen 2 und 3. Er ist der jüngste Spieler in der Profi-Ära, der einen Grand-Slam-Sieger im Männereinzel am French Open besiegen konnte. Seit 1991 hat auch kein jüngerer Spieler als er einen Hauptrundenmatch bei den Männern in Roland Garros gewonnen.

Sabalenka und Gauff siegen problemlos

Ohne Probleme überstanden die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka und die amerikanische Vorjahressiegerin Coco Gauff die Startrunde. Sabalenka gab gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro nur sechs Games ab, Gauff gegen ihre Landsfrau Taylor Townsend noch zwei weniger.

Aryna Sabalenka steht in der nächsten Runde. Bild: keystone

Medwedem schon draussen

Für den als Nummer 6 gesetzten Daniil Medwedew ist das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres dagegen bereits gelaufen. Der Russe unterlag dem mit einer Wildcard ausgestatteten Australier Adam Walton auf der ungeliebten roten Asche 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. (riz/sda/dpa)