Sport

Tennis

Die Swiss Indoors Basel müssen auch 2021 abgesagt werden



Bild: EPA

Der grösste jährliche Schweizer Sport-Event erneut abgesagt

Die Swiss Indoors Basel finden auch in diesem Herbst nicht statt. Trotz fallender Infektionszahlen sieht sich das Basler Turnier gezwungen, zum zweiten Mal in Folge wegen Covid-19 abzusagen.

Das Jubiläum verzögert sich weiter. Die 50. Swiss Indoors finden nach 2020 auch 2021 nicht statt. «Viele Fragen bleiben offen, und Zeit für eine weitere Abwägung bleibt keine mehr», sagt Turnierpräsident Roger Brennwald in der Pressemitteilung, mit der die Absage bekanntgegeben wurde. Brennwald: «Eigentlich wollten wir die 50-jährige Erfolgsgeschichte der Swiss Indoors in diesem Jahr fortsetzen. Doch nach heutigem Stand eine Grossveranstaltung für den Herbst zu planen und sicher zu stellen, verkommt zu einem Vabanque-Spiel.»

Bild: KEYSTONE

Brennwald hat sich den Entscheid zur Absage gut überlegt: «In gegenseitigem Einvernehmen mit der ATP kamen wir überein, dass ein reibungsloser Ablauf der Swiss Indoors im gewohnten Format bei einem Zuschaueraufkommen von 10`000 Personen pro Tag, die sich alle in Innenräumen bewegen, nicht gewährleistet werden kann. Das sind wir aber Spielern, Fans, Sponsoren schuldig.»

Andrea Gaudenzi, der Chairman der ATP Tour, lässt sich ebenfalls zitieren: «Wir bedauern ausserordentlich die Absage der Swiss Indoors Basel 2021. Die anhaltende Unsicherheit rund um das Pandemie-Geschehen verunmöglicht die Durchführung trotz aller Bemühungen der Veranstalter. Wir freuen uns, wenn die Swiss Indoors Basel als eines unserer bedeutendsten Hallenturniere 2022 auf die Tour zurückkehren.»

Hoffen auf 2022

Die Swiss Indoors 2022 sollen vom 22. bis 30. Oktober stattfinden – wie gewohnt als Turnier der ATP-500-Serie. Bereits erworbene Tickets werden bis Ende Monat zurückerstattet (Ticketcorner) – oder sie behalten für das kommende Jahr ihre Gültigkeit, gleicher Tag gleicher Platz.

Was bleibt ist die Hoffnung, dass die Swiss Indoors in einem Jahr wieder das sein können, was sie in den letzten Jahren stets gewesen sind: ein sportliches und gesellschaftliches Grossereignis. Aber in diesem Jahr mit weniger Zuschauern, mit «Bubbles», der ganzen Corona-Testerei und den Abstandsregeln ist ein Tennis-Happening grundsätzlich nicht möglich. Deshalb spricht Brennwald von einem «Vernunftsentscheid», jetzt schon abzusagen: «Es gilt zu bedenken, dass an den Swiss Indoors Basel während des ganzen Turniers 1200 Leute im Einsatz stehen. Ich bin mir der Verantwortung für diese Mitarbeiter bewusst. Die Swiss Indoors Basel durchzuführen, entspricht allein schon ohne Pandemie einer Herkulesaufgabe. Im Moment stünden die Perspektiven zwar gut, aber für einen Anlass dieser Dimension nicht gut genug und vor allem nicht sicher genug».

Bild: KEYSTONE

Mutationen im Kalender

Nicht nur wegen der Absage der Swiss Indoors wird der (immer noch provisorische) Kalender der ATP-Tour im Herbst umgestellt. Seit gut zwei Wochen ist bekannt, dass das Masters-1000-Turnier in Indian Wells erst Anfang Oktober stattfindet. Normalerweise wird in der kalifornischen Oase im März gespielt.

Ob die Herbstturniere in Asien stattfinden können, steht noch nicht fest. All diese Unsicherheiten erschwerten die Planung der Swiss Indoors zusätzlich. Andere europäische Hallenturniere wie Stockholm und Antwerpen räumten ihren Platz im Oktober schon vor Basel und planen derzeit eine Austragung im November. (zap/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ivo Karlović und die Tennis-Zwerge 1 / 12 Ivo Karlović und die Tennis-Zwerge quelle: epa / caroline seidel Wie sich Federer und Nadal über Djokovic lustig machen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter