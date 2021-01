Sport

Tennis

Verwirrung um Djokovic – vom Forfait zum Satzgewinn in 51 Minuten



Verwirrung um Djokovic bei Show-Match – vom Forfait zum Satzgewinn in 51 Minuten

Gut eine Woche vor Beginn des Australian Open haben die ersten Tennisprofis ihre 14-tägige Quarantäne beendet und die ersten Show-Matches bestritten. In Adelaide sorgte dabei der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic mit einer möglichen Verletzung für Verwirrung.

Der Serbe trat erst mit 51-minütiger Verspätung gegen den Südtiroler Jannik Sinner an. Wegen einer Blase an der rechten Schlaghand gab Djokovic zunächst Forfait. Die Weltnummer 1 musste noch behandelt und durch seinen Landsmann Filip Krajinovic ersetzt werden. Zum zweiten Satz trat der 17-fache Grand-Slam-Sieger dann doch an und gewann 6:3.

«Es tut mir leid, dass ich nicht von Beginn an spielen konnte. Ich hatte ein paar Behandlungen von meinem Physio und hatte mich nicht in Bestzustand gefühlt in den vergangenen Tagen», erklärte Djokovic nach dem Blitz-Comeback, bevor er noch eine paar Worte an die Zuschauer richtete: «Danke, dass ihr hergekommen seid. Vor solch einem Publikum haben wir seit 12 Monaten nicht mehr gespielt. Das ist schon etwas sehr Spezielles.»

Sinner nahm seine ungewöhnliche Niederlage nicht weiter tragisch: «Es ist schon schwer genug, gegen einen von ihnen zu spielen, geschweige denn gegen zwei», scherzte der Italiener nach dem Match. Das Ergebnis stand beim Showturnier in Adelaide aber ohnehin nicht im Vordergrund. Vielmehr ging es darum, den Motor wieder zum Laufen zu bringen. Weltranglistenpunkte und Preisgelder werden schliesslich keine verteilt.

Die Veranstaltung in Südaustralien ist das einzige Turnier zur Vorbereitung auf das Australian Open, das nicht in Melbourne stattfindet. Serena Williams bezwang die aktuelle US-Open-Siegerin Naomi Osaka 6:2, 2:6, 10:7. Für die Night Session waren noch Partien von Rafael Nadal, Dominic Thiem, Ashleigh Barty und Simona Halep angesetzt. (pre/sda)

