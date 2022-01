Tsitsipas ringt Fritz nieder ++ Auch Medwedew mit Mühe ++ Cornets Erlösung im 60. Anlauf

The love affair Down Under continues 💙@steftsitsipas defeats Taylor Fritz 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4 to advance to his third #AusOpen quarterfinal.#AO2022 pic.twitter.com/mt3IPutHxe — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022

Stefanos Tsitsipas hat sich in beeindruckender Manier in den Viertelfinal gekämpft. Der 23-jährige Grieche setzte sich in knapp dreieinhalb Stunden mit 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durch. Für Tsitsipas sah es nach drei Sätzen düster aus – Fritz hatte alles im Griff, konnte allerdings nur zwei seiner fast 20 Breakchancen nutzen. Tsitsipas dagegen blieb eiskalt und steht nach 2019 und 2021 (je im Halbfinal) zum dritten Mal in Melbourne in der Runde der letzten Acht.Der an Nummer 4 gesetzte Grieche unterzog sich vor zwei Monaten nach der Aufgabe in Paris-Bercy und dem Verzicht auf das Masters in Turin einer Ellenbogenoperation und versucht jetzt mit Matches den Trainingsrückstand wettzumachen. In den Viertelfinals wartet mit Jannik Sinner (ATP 10) die nächste hohe Hürde auf Tsitsipas.