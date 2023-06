Casper Ruud steht erneut im Viertelfinal der French Open. Bild: keystone

Nervenstarker Ruud steht im Viertelfinal

Mehr «Sport»

Drei «Long-Sets»

Nervenstark hat Vorjahresfinalist Casper Ruud auch die nächste Aufgabe beim French Open gemeistert. Der 24-jährige Norweger bezwang den stark aufspielenden Nicolas Jarry aus Chile mit 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 und erreichte die Viertelfinals. Ruud musste in 3:20 Stunden reichlich kämpfen, behielt aber in den entscheidenden Situationen der Sätze jeweils die Oberhand. Jarry hatte das Vorbereitungsturnier in Genf gewonnen.

Drittlängstes Frauen-Spiel

Im drittlängsten Spiel der Profi-Ära des Frauentennis beim French Open hat sich die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia in die Viertelfinals gekämpft. Die 27-Jährige durfte nach 3:51 Stunden über ihren 6:7 (3:7), 6:3, 7:5-Erfolg gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo jubeln und hatte nach dem verwandelten Matchball Tränen in den Augen. Länger dauerten nach Angaben der Organisatoren seit 1968 beim Sandplatzklassiker von Paris nur zwei Partien von Spielerinnen. Der Rekord liegt bei 4:07 Stunden aus dem Jahr 1995.

Haddad Maia ist die erste Brasilianerin in einem Grand-Slam-Viertelfinal seit 1968. In diesem trifft sie auf Titelanwärterin Ons Jabeur. Die Tunesierin setzte sich in nur 63 Minuten mit 6:3, 6:1 gegen die Amerikanerin Bernarda Pera durch. (mom/sda/dpa)