Die Choreo der Milan-Fans zum Abschied von Zlatan Ibrahimovic. Bild: keystone

Zlatan Ibrahimovic tritt ab – eine Karriere in 12 Toren und Sprüchen

Seine Karriere war aussergewöhnlich. Zlatan Ibrahimovic unterhielt die Menschen nicht nur als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Charakter neben dem Platz. Seine Sprüche waren ebenso spektakulär wie einige seiner besten Treffer.

Wie heisst es im Lied von Andrea Bocelli und Sarah Brightman so schön: «It's time to say goodbye.» Dies dachte sich am Sonntagabend auch Zlatan Ibrahimovic. Eine der ikonischsten, schillerndsten und prägendsten Figuren verlässt damit die grosse Fussball-Bühne.

Über 900-mal stand der Schwede für die Top-Klubs in Europa, den USA und für sein Nationalteam auf dem Platz. Dabei erzielte er über 500 Treffer und nicht wenige von diesen auf aussergewöhnliche Art und Weise. Auch mit seinem Verhalten abseits des Platzes und besonders aufgrund seines enormen Selbstbewusstseins sorgte er für den ein oder anderen Lacher.

Alle Stationen in der Karriere von Zlatan Ibrahimovic Januar 2020 bis Juli 2023: AC Milan

März 2018 bis Januar 2020: Los Angeles Galaxy

Juli 2016 bis März 2018: Manchester United

Juli 2012 bis Juni 2016: Paris Saint-Germain

August 2010 bis Juli 2012: AC Milan

Juli 2009 bis August 2010: FC Barcelona

August 2006 bis Juli 2009: Inter Mailand

August 2004 bis August 2006: Juventus Turin

Juli 2001 bis August 2004: Ajax Amsterdam

Januar 1999 bis Juni 2001: Malmö FF

Letzter Treffer im zweiten Anlauf

Für seinen letzten Treffer benötigte Zlatan Ibrahimovic gleich zwei Anläufe. Am 27. Spieltag traf Milan auf Udinese Calcio und es gab einen Penalty für die Mailänder. Nur logisch, dass Ibrahimovic sich diesem Strafstoss annahm. Mit seinem ersten Versuch scheiterte er allerdings an Keeper Silvestri, doch der Penalty wurde wiederholt da ein Spieler von Udine zu früh in den Strafraum gelaufen war. Die zweite Chance liess sich «Ibra» nicht mehr entgehen, er hämmerte den Penalty kompromisslos in die Maschen.

Ibras letzter Treffer im Video. Video: YouTube/Serie A

Ibra lässt die «Three Lions» alt aussehen

In einem Testspiel der schwedischen Nationalmannschaft traf Ibrahimovic gegen England gleich viermal. Dabei war ein Treffer schöner als der andere. Als krönenden Schlusspunkt setzte «Ibrakadabra» einen Fallrückzieher von ausserhalb des Strafraums zum 4:2-Endstand in die Maschen.

Die Torgefahr in Person

In der Gruppenphase der Champions League 2012/13 erlebte Zlatan einen magischen Abend. Beim Gastspiel von PSG beim RSC Anderlecht erzielte der Schwede vier Tore. Die Pariser gewannen am Ende mit 5:0 und nahezu jeder Schuss des Stürmers fand den Weg ins Tor.

Hollywoodreif

Sein Abenteuer in den USA begann Ibrahimovic mit einer standesgemässen Anzeige in der «Los Angeles Times». Auf einer kompletten Werbeseite war zu lesen «Liebes Los Angeles, gern geschehen.»

Der klassische Ibrahimovic

Im Ligue 1 Spiel gegen den SC Bastia traf Ibrahimovic im Oktober 2013 für PSG besonders sehenswert. Eine Flanke von Hervin Ongenda kam etwas in den Rücken des Schwedens, doch dieser zögerte nicht und setzte den Ball per Hacke ins Tor.

Einen Gott und einen König

Während seiner Zeit in Los Angeles, entschloss sich auch ein weiterer grosser Sportler zu einem Wechsel in die Stadt der Engel. LeBron James schloss sich dem Basketball-Franchise der Los Angeles Lakers an. Der Schwede hiess James in einem Tweet willkommen: «Jetzt hat LA einen Gott und einen König. Zlatan heisst ‹King James› willkommen.»

James soll Ibrahimovic ein Trikot von sich zugeschickt haben. Dieses signierte Ibrahimovic kurzerhand und schickte es dem Basketball-Superstar wieder zurück.

Tore, wie sie die MLS noch nie zuvor gesehen hat

Auch in der Major League Soccer lieferte Ibrahimovic wie gewohnt ab. Im Dress von Los Angeles Galaxy erzielte er so manchen spektakulären Treffer und zeigte, dass er wie ein guter Wein im Alter immer besser wird. Für Los Angeles traf «Ibra» in 58 Spielen 53-mal und zeigte, dass er für die MLS noch etwas zu jung war.

In Amsterdam geht sein Stern auf

Es ist zwar schon eine Weile her, doch auch Zlatan Ibrahimovic spielte einst für Ajax Amsterdam. Beim niederländischen Spitzenklub begann der Stern des jungen Schweden aufzugehen. Er eroberte die niederländische Eredivisie im Sturm. In einem seiner letzten Spiele für Ajax liess er nochmal seine ganze Klasse aufblitzen, als er mit einem Solo-Dribbling die gesamte Abwehr von NAC Breda aussteigen liess und seinen tollen Solo-Lauf schliesslich mit einem Treffer krönte.

Schwedens Hoffnungsträger

Das erste grosse Turnier des Schweden war die WM 2002 in Japan und Südkorea. Doch hier kam der damals 19-Jährige lediglich auf 46 Minuten Einsatzzeit und Schweden musste nach einer Niederlage im Achtelfinal gegen den Senegal bereits wieder die Heimreise antreten.

Anders sah es bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal aus. In den ersten beiden Gruppenspielen traf der grossgewachsene Stürmer. Besonders sehenswert war dabei sein Treffer zum 1:1-Ausgleich gegen Italien, als er den Ball akrobatisch ins Tor hob. Im Viertelfinal mussten sich die Schweden jedoch erneut aus dem Turnier verabschieden. Man scheiterte im Penaltyschiessen an der Niederlande, auch weil «Ibra» seinen Penalty verschoss.

Doch die EM sollte das Turnier des schwedischen Stürmer-Stars bleiben. 2012 beim Turnier in Polen und der Ukraine traf er im unwichtigen letzten Gruppenspiel gegen Frankreich sehenswert per Volley zur 1:0-Führung.

Missverständnis in Barcelona

Im Sommer 2009 wechselte der Schwede im Tausch gegen Samuel Eto'o für ein Gesamtpaket von knapp 70 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Barcelona. In Spanien sollte Ibrahimovic allerdings alles andere als glücklich werden. Damals liess der Stürmer sich zu einem weiteren legendären Spruch hinreissen: «Man kauft keinen Ferrari und fährt ihn wie einen Fiat.»

Dieser Satz beschreibt das Verhältnis des Stürmers mit seinem damaligen Trainer Pep Guardiola. Der Schwede war alles andere als zufrieden mit der Spielweise des spanischen Trainers und der Art und Weise, wie er ihn einsetzte.

Zlatan Ibrahimovic (links) mit Pep Guardiola (in der Mitte) und Jose Mourinho (rechts). Bild: imago sportfotodienst

Zlatan kommt nicht zum Vorspielen

2001 hatte auch Arsenal London Interesse an einer Verpflichtung des schwedischen Stürmers, der damals noch für seinen Heimatklub Malmö FF auflief. Arsenals damaliger Coach Arsène Wenger bat Ibra ein Probetraining an, dieser soll das Angebot allerdings in seiner typischen Art ausgeschlagen haben: «Zlatan kommt nicht, um vorzuspielen.»

Wiedervereinigung mit Mourinho

2016 kam es zur Wiedervereinigung von Zlatan Ibrahimovic und José Mourinho bei Manchester United. Die beiden hatten zuvor bereits bei Inter zusammengearbeitet und Ibrahimovic bezeichnete den Portugiesen als den besten Trainer seiner Karriere.

Die Zeit in Manchester war zwar von einigen Verletzungen geprägt, doch dennoch fuhr der Schwede auch hier seine Erfolge ein. Mit den «Red Devils» konnte er die Europa League gewinnen und er wurde mit seinen beiden Treffern im Ligapokalfinale gegen Southampton 2017 zum gefeierten Mann.

Für United traf «Ibra» in 53 Spielen immerhin 29-mal und bereitete zehn Tore vor. Seinen vielleicht schönsten Treffer erzielte er dabei im Auswärtsspiel gegen den FC Everton. Als er den Ball nach einem langen Zuspiel sehenswert über Evertons Keeper lupfte.