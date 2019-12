Sport

Tennis

Sports Awards: Das sind die besten Schweizer Sportler des Jahres 2019



Die Preisträger 2019 Sportlerin des Jahres: Sportler des Jahres: Team: 4x100-m-Staffel Frauen Paralympischer Sportler: Trainer: MVP:

Bild: KEYSTONE

Sprintstaffel der Frauen ist das Team des Jahres

Team des Jahres

Die 4x100-m-Staffel der Frauen wurde im Rahmen der Sports Awards in Zürich als Team des Jahres ausgezeichnet. Das Quartett mit Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji und Salomé Kora setzte sich bei der Wahl vor dem alpinen Ski-Team und den Fussballern der Young Boys durch.

Bild: KEYSTONE

Del Ponte (US Ascona), Atcho (Lausanne-Sports), Kambundji (ST Bern) und Kora (LC Brühl) zeigten beim Saisonhöhepunkt ihre bislang beste Leistung. Das Quartett lief an der WM in Doha auf den starken 4. Rang, stellte in 42,18 Sekunden einen Landesrekord auf und sicherte der Schweiz einen Startplatz an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

