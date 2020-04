Sport

Tennis

Jetzt abstimmen! Wähle die grösste Sportlerin aller Zeiten



Wer ist die grösste Sportlerin aller Zeiten? Du darfst wählen – und zwar in 12 Kategorien

Es ist die Frage aller ­Fragen in der Sportwelt: Wer ist die oder der «GOAT», die oder der Grösste aller Zeiten? Wir können uns einfach nicht entscheiden, deshalb fragen wir dich.

Ladies first! Wir beginnen zunächst mit den Frauen. Die Frage lautet: Wer ist die grösste Sportlerin aller Zeiten in ihrer jeweiligen Sportart? Wir haben in 12 Bereichen eine Vorauswahl von je fünf Athletinnen getroffen – und schon das war nicht immer einfach.

Jetzt darfst du die Ziege («GOAT» = Greatest Of All Time) wählen! Zur Unterstützung deiner Wahl haben wir die wichtigsten Erfolge kurz notiert. Aber bedenke: Die Grössten aller Zeiten definieren sich nicht nur über ihre sportlichen Erfolge, sondern auch über Charisma und die Bedeutung für den Sport.

Fussball

Unsere Kandidatinnen:

Abby Wambach (USA): 2x Olympiasiegerin, 1x Weltmeisterin, 1x Weltfussballerin

2x Olympiasiegerin, 1x Weltmeisterin, 1x Weltfussballerin Marta (BRA): 2x Olympiasilber, 1x Vizeweltmeisterin, 6x Weltfussballerin

2x Olympiasilber, 1x Vizeweltmeisterin, 6x Weltfussballerin Mia Hamm (USA): 2x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 2x Weltfussballerin

2x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 2x Weltfussballerin Megan Rapinoe (USA): 1x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 1x Weltfussballerin

1x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 1x Weltfussballerin Birgit Prinz (GER): 3x Olympiabronze, 2x Weltmeisterin, 3x Weltfussballerin

Bild: KEYSTONE

Umfrage Welches ist die grösste Fussballerin aller Zeiten? Abby Wambach

Marta

Mia Hamm

Megan Rapinoe

Birgit Prinz

Eine andere

Eishockey

Unsere Kandidatinnen:

Hayley Wickenheiser (CAN): 4x Olympiasiegerin, 7x Weltmeisterin

4x Olympiasiegerin, 7x Weltmeisterin Hilary Knight (USA): 1x Olympiasiegerin, 8x Weltmeisterin

1x Olympiasiegerin, 8x Weltmeisterin Marie-Philip Poulin (CAN): 2x Olympiasiegerin, 1x Weltmeisterin

2x Olympiasiegerin, 1x Weltmeisterin Florence Schelling (SUI): 1x Olympiabronze, 1x WM-Bronze

1x Olympiabronze, 1x WM-Bronze Noora Räty (FIN): 2x Olympia-Bronze, 1x WM-Silber, 4x WM-Bronze

Bild: KEYSTONE

Umfrage Welches ist die grösste Eishockey-Spielerin aller Zeiten? Hayley Wickenheiser

Hilary Knight

Marie-Philip Poulin

Florence Schelling

Noora Räty

Eine andere

Tennis

Unsere Kandidatinnen:

Chris Evert (USA): 154 WTA-Titel, 18 Grand-Slam-Titel, 260 Wochen als Nummer 1

154 WTA-Titel, 18 Grand-Slam-Titel, 260 Wochen als Nummer 1 Martina Navratilova (CZE/USA): 167 WTA-Titel, 18 Grand-Slam-Titel, 332 Wochen als Nummer 1

167 WTA-Titel, 18 Grand-Slam-Titel, 332 Wochen als Nummer 1 Steffi Graf (GER): 107 WTA-Titel, 22 Grand-Slam-Titel, 377 Wochen als Nummer 1

107 WTA-Titel, 22 Grand-Slam-Titel, 377 Wochen als Nummer 1 Martina Hingis (SUI): 43 WTA-Titel, 5 Grand-Slam-Titel, 209 Wochen als Weltnummer 1

43 WTA-Titel, 5 Grand-Slam-Titel, 209 Wochen als Weltnummer 1 Serena Williams (USA): 72 WTA-Titel, 23 Grand-Slam-Titel, 319 Wochen als Weltnummer 1

Bild: AP/AP

Umfrage Welches ist die grösste Tennis-Spielerin aller Zeiten? Chris Evert

Martina Navratilova

Steffi Graf

Martina Hingis

Serena Williams

Eine andere

Leichtathletik

Unsere Kandidatinnen:

Florence Griffith Joyner (USA): 3x Olympiasiegerin, 1x Weltmeisterin, Weltrekordhalterin über 100m und 200m

3x Olympiasiegerin, 1x Weltmeisterin, Weltrekordhalterin über 100m und 200m Jackie Joyner-Kersee (USA): 3x Olympiasiegerin, 4x Weltmeisterin, Weltrekordhalterin Siebenkampf

3x Olympiasiegerin, 4x Weltmeisterin, Weltrekordhalterin Siebenkampf Jelena Issinbajewa (RUS): 2x Olympiasiegerin, 3x Weltmeisterin, Weltrekordhalterin Stabhochsprung

2x Olympiasiegerin, 3x Weltmeisterin, Weltrekordhalterin Stabhochsprung Allyson Felix (USA): 6x Olympiasiegerin, 12x Weltmeisterin, Staffel-Weltrekord über 4x100m

6x Olympiasiegerin, 12x Weltmeisterin, Staffel-Weltrekord über 4x100m Tirunesh Dibaba (ETH): 3x Olympiasiegerin, 5x Weltmeisterin, Weltrekordhalterin 5000m

Bild: EPA

Umfrage Welches ist die grösste Leichtathletin aller Zeiten? Florence Griffith-Joyner

Jackie Joyner-Kersee

Jelena Issinbajewa

Allyson Felix

Tirunesh Dibaba

Eine andere

Kunstturnen

Unsere Kandidatinnen:

Larissa Latynina (RUS): 9x Olympiasiegerin, 9x Weltmeisterin

9x Olympiasiegerin, 9x Weltmeisterin Vera Caslavska (CZE): 7x Olympiasigerin, 4x Weltmeisterin

7x Olympiasigerin, 4x Weltmeisterin Nadia Comaneci (ROM): 5x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin

5x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin Swetlana Chorkina (RUS): 2x Olympiasiegerin, 9x Weltmeisterin

2x Olympiasiegerin, 9x Weltmeisterin Simone Biles (USA): 4x Olympiasiegerin, 19x Weltmeisterin

Bild: AP

Umfrage Welches ist die grösste Kunstturnerin aller Zeiten? Larissa Latynina

Vera Caslavska

Nadia Comaneci

Swetlana Chorkina

Simone Biles

Eine andere

Schwimmen

Unsere Kandidatinnen:

Katie Ledecky (USA): 5x Olympiasiegerin, 15x Weltmeisterin, 3 Weltrekorde

5x Olympiasiegerin, 15x Weltmeisterin, 3 Weltrekorde Sarah Sjöström (SWE): 1x Olympiasiegerin, 7x Weltmeisterin, 4 Weltrekorde

1x Olympiasiegerin, 7x Weltmeisterin, 4 Weltrekorde Krisztina Egerszegi (HUN): 5x Olympiasiegerin, 3x Weltmeisterin

5x Olympiasiegerin, 3x Weltmeisterin Kristin Otto (DDR/GER): 6x Olympiasiegerin, 7x Weltmeisterin

6x Olympiasiegerin, 7x Weltmeisterin Jenny Thompson (USA): 8x Olympiasiegerin, 7 Weltmeisterin

Bild: AP/AP

Umfrage Welches ist die grösste Schwimmerin aller Zeiten? Katie Ledecky

Sarah Sjöström

Krisztina Egerszegi

Kristin Otto

Jenny Thompson

Eine andere

Rad

Unsere Kandidatinnen:

Jeannie Longo-Ciprelli (FRA): 1x Olympiasiegerin, 13x Weltmeisterin

1x Olympiasiegerin, 13x Weltmeisterin Marianne Vos (NED): 2x Olympiasiegerin, 12x Weltmeisterin

2x Olympiasiegerin, 12x Weltmeisterin Leontien Zijlaard-van Moorsel (NED): 4x Olympiasiegerin, 8x Weltmeisterin

4x Olympiasiegerin, 8x Weltmeisterin Kristin Armstrong (USA): 3x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin

3x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin Lizzie Deignan (GBR): 1x Olympiasilber, 3x Weltmeisterin

Bild: AP/PA

Umfrage Welches ist die grösste Velofahrerin aller Zeiten? Jeannie Longo-Ciprelli

Marianne Vos

Leontien Zijlaard-van Moorsel

Kristin Armstrong

Lizzie Armitstead

Eine andere

Ski alpin

Unsere Kandidatinnen:

Annemarie Moser-Pröll (AUT): 1x Olympiasiegerin, 5x Weltmeisterin, 62 Weltcupsiege, 6x Gesamtweltcup

1x Olympiasiegerin, 5x Weltmeisterin, 62 Weltcupsiege, 6x Gesamtweltcup Vreni Schneider (SUI): 3x Olympiasiegerin, 3x Weltmeisterin, 55 Weltcupsiege, 3x Gesamtweltcup

3x Olympiasiegerin, 3x Weltmeisterin, 55 Weltcupsiege, 3x Gesamtweltcup Janica Kostelic (CRO): 4x Olympiasiegerin, 5x Weltmeisterin, 30 Weltcupsiege, 3x Gesamtweltcup

4x Olympiasiegerin, 5x Weltmeisterin, 30 Weltcupsiege, 3x Gesamtweltcup Lindsey Vonn (USA): 1x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 82 Weltcupsiege, 4x Gesamtweltcup

1x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 82 Weltcupsiege, 4x Gesamtweltcup Mikaela Shiffrin (USA): 2x Olympiasiegerin, 5x Weltmeisterin, 66 Weltcupsiege, 3x Gesamtweltcup

Bild: AP/AP

Umfrage Welches ist die grösste Skirennfahrerin aller Zeiten? Annemarie Moser-Pröll

Vreni Schneider

Janica Kostelic

Lindsey Vonn

Mikaela Shiffrin

Eine andere

Langlauf

Unsere Kandidatinnen:

Marit Björgen (NOR): 8x Olympiasiegerin, 18x Weltmeisterin, 114 Weltcupsiege, 4x Gesamtweltcup

8x Olympiasiegerin, 18x Weltmeisterin, 114 Weltcupsiege, 4x Gesamtweltcup Therese Johaug (NOR): 1x Olympiasiegerin, 10x Weltmeisterin, 73 Weltcupsiege, 3x Gesamtweltcup

1x Olympiasiegerin, 10x Weltmeisterin, 73 Weltcupsiege, 3x Gesamtweltcup Jelena Välbe (RUS): 3x Olympiasiegerin, 14x Weltmeisterin, 45 Weltcupsiege, 5x Gesamtweltcup

3x Olympiasiegerin, 14x Weltmeisterin, 45 Weltcupsiege, 5x Gesamtweltcup Justyna Kowalczyk (POL): 2x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 50 Weltcupsiege, 4x Gesamtweltcup

2x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 50 Weltcupsiege, 4x Gesamtweltcup Larissa Lasutina (RUS): 5x Olympiasiegerin, 11x Weltmeisterin, 21 Weltcupsiege, 2x Gesamtweltcup

Bild: AP/AP

Umfrage Welches ist die grösste Langläuferin aller Zeiten? Marit Björgen

Therese Johaug

Jelena Välbe

Justyna Kowalczyk

Larissa Lasutina

Eine andere

Biathlon

Unsere Kandidatinnen:

Kati Wilhelm (GER): 3x Olympiasiegerin, 5x Weltmeisterin, 21 Weltcupsiege, 1x Gesamtweltcup

3x Olympiasiegerin, 5x Weltmeisterin, 21 Weltcupsiege, 1x Gesamtweltcup Magdalena Neuner (GER): 2x Olymiasiegerin, 12x Weltmeisterin, 34 Weltcupsiege, 3x Gesamtweltcup

2x Olymiasiegerin, 12x Weltmeisterin, 34 Weltcupsiege, 3x Gesamtweltcup Magdalena Forsberg (SWE): 2x Olympiabronze, 6x Weltmeisterin, 42 Weltcupsiege, 6x Gesamtweltcup

2x Olympiabronze, 6x Weltmeisterin, 42 Weltcupsiege, 6x Gesamtweltcup Darja Domratschewa (BLR): 4x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 31 Weltcupsiege, 1x Gesamtweltcup

4x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 31 Weltcupsiege, 1x Gesamtweltcup Laura Dahlmeier (GER): 2x Olympiasiegerin, 7x Weltmeisterin, 20 Weltcupsiege, 1x Gesamtweltcup

Bild: AP

Umfrage Welches ist die grösste Biathletin aller Zeiten? Kati Wilhelm

Magdalena Neuner

Magdalena Forsberg

Darja Domratschewa

Laura Dahlmeier

Eine andere

Snowboard

Unsere Kandidatinnen:

Kelly Clark (USA): 1x Olympiasiegerin, 1x Weltmeisterin, 9x X-Games-Siegerin

1x Olympiasiegerin, 1x Weltmeisterin, 9x X-Games-Siegerin Lindsey Jacobellis (USA): 1x Olympiasilber, 6x Weltmeisterin, 9x X-Games-Siegerin



1x Olympiasilber, 6x Weltmeisterin, 9x X-Games-Siegerin Torah Bright (AUS): 1x Olympiasiegerin, 2x X-Games-Siegerin

1x Olympiasiegerin, 2x X-Games-Siegerin Jamie Anderson (USA): 2x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 8x X-Games-Siegerin

2x Olympiasiegerin, 2x Weltmeisterin, 8x X-Games-Siegerin Anna Gasser (AUT): 1x Olympiasiegerin, 1x Weltmeisterin, 4x X-Games-Siegerin

Bild: AP

Umfrage Welches ist die grösste Snowboarderin aller Zeiten? Kelly Clark

Lindsey Jacobellis

Torah Bright

Jamie Anderson

Anna Gasser

Eine andere

Golf

Unsere Kandidatinnen:

Annika Sörenstam (SWE): 93 Turniersiege, 10 Major-Siege

93 Turniersiege, 10 Major-Siege Kathy Whitworth (USA): 98 Turniersiege, 6 Major-Siege

98 Turniersiege, 6 Major-Siege Karrie Webb (AUS): 57 Turniersiege, 7 Major-Siege

57 Turniersiege, 7 Major-Siege Patty Berg (USA): 63 Turniersiege, 15 Majorsiege

63 Turniersiege, 15 Majorsiege Michey Wright (USA): 90 Turniersiege, 13 Majorsiege

Bild: AP/AP

Umfrage Welches ist die grösste Golferin aller Zeiten? Annika Sörenstam

Kathy Whitworth

Karrie Webb

Patty Berg

Mickey Wright

Eine andere

