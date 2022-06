French Open: Rafael Nadal gewinnt zum 14. Mal bei Roland Garros

Mit dem 112. Sieg im 115. Match am French Open hielt Nadal seine Ungeschlagenheit in den Finals von Roland-Garros aufrecht. Er steht nun bei 22 Grand-Slam-Titeln und führt die Bestenliste damit zum ersten Mal mit zwei Längen Vorsprung vor Roger Federer und Novak Djokovic an. (abu/sda)

Torhüter Diogo Costa ist eine der grossen Entdeckungen im portugiesischen Fussball. Der 22-Jährige hat einen Teil seiner Kindheit in der Schweiz verbracht und trifft nun in der Nations League mit der portugiesischen Nationalmannschaft auf die Schweiz.

In Portugal gibt es diesen Goalie, 22 Jahre alt erst, der gerade alle in den Schatten stellt. Fünfmal ist er in dieser Saison zum Goalie des Monats gekürt worden. Hat nur 22 Gegentore kassiert und am Ende mit dem FC Porto, seinem Herzensverein, den Meistertitel gewonnen.