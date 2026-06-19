Harter Schlag für den FC Thun: Der Schweizer Meister verliert seinen Leader Leonardo Bertone. Der Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre beim Ligakonkurrenten FC Luzern. «Er wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», hofft Sportchef Remo Meyer. (ram)
Leonardo Bertone 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Markwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 11 Tore
Leonardo Bertone 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Markwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 11 Tore