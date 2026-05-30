Slot stiess im Sommer 2024 zu Liverpool und holte mit dem Klub in seiner ersten Saison den 20. Meistertitel des Vereins. In der Königsklasse erreichte er die Achtelfinals. In dieser Saison konnte Liverpool unter Slot nicht an den Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen – der Verein beendete die Saison auf dem 5. Platz der Premier League mit 25 Punkten Rückstand auf Meister Arsenal. (abu/sda)
Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026
He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.