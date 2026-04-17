Im Breisgau trifft die 26-jährige Mittelfeldspielerin, die bisher zu drei Länderspieleinsätzen für die Schweiz kam, auf zahlreiche Landsfrauen. Mit Alena Bienz, Leela Egli, Svenja Fölmli und Julia Stierli stehen beim aktuellen Tabellensiebten der Bundesliga bereits vier Schweizerinnen unter Vertrag. (ram/sda)
Arfaoui zieht es nach Freiburg +++ Abrashi bleibt bei GC
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Arfaoui zieht es nach Freiburg
Im Breisgau trifft die 26-jährige Mittelfeldspielerin, die bisher zu drei Länderspieleinsätzen für die Schweiz kam, auf zahlreiche Landsfrauen. Mit Alena Bienz, Leela Egli, Svenja Fölmli und Julia Stierli stehen beim aktuellen Tabellensiebten der Bundesliga bereits vier Schweizerinnen unter Vertrag. (ram/sda)
Wenn Ende kommt, muss Anfang gehen
Alexander Ende wird neuer Fortuna-Trainer ✍🏻— Fortuna Düsseldorf (@f95) April 12, 2026
Markus Anfang wurde mit sofortiger Wirkung ebenso von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt wie sein
Assistent Florian Junge. Ilia Gruev bleibt der Fortuna als Co-Trainer erhalten.#f95 | 🔴⚪️ | 📸 IMAGO / STEINSIEK .CH pic.twitter.com/nCiGPwmbRJ
Schlotterbeck verlängert beim BVB – aber mit Ausstiegsklausel
Wie unter anderem der Kicker berichtet, hat die Sache aber einen Haken. So befinde sich im Vertrag Schlotterbecks auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro, die nur für wenige Klubs gelten soll. Dadurch bleibt ein Abgang im Sommer eine Möglichkeit – doch würde Dortmund deutlich mehr Geld kassieren als mit dem im Sommer 2027 auslaufenden vorherigen Vertrag. (nih)
Nico Schlotterbeck 🇩🇪
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
GC verlängert mit Captain Abrashi
Auf Abrashi als Leader wird GC auch in den letzten Spielen der Saison hoffen. Die Grasshoppers stehen sechs Runden vor Schluss auf dem elften Platz der Super League, der Vorsprung auf Schlusslicht Winterthur beträgt nur fünf Zähler. Für GC wird es darum gehen, den Barrage-Platz zu festigen und im Duell gegen den Zweiten der Challenge League dann den Abstieg zu verhindern. (nih)
Amir Abrashi 🇦🇱
Alter: 36 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 7 Spiele
Reuteler vor Wechsel auf die Insel
Wird Moniz zum GC-Retter?
Der «Blick» lanciert deshalb Ricardo Moniz. Der 61-jährige Niederländer sei genau der Mann, den GC in der jetzigen Situation brauche. Der Ex-FCZ-Trainer sei bereit für eine Rückkehr nach Zürich, schreibt die Zeitung. Moniz arbeitet seit vergangenen Sommer bei Trencin in der Slowakei. (ram)
Von Ballmoos fix zu Lugano
Von Ballmoos wechselte im September 2025 zu den Bianconeri, bei welchen er bislang auf zehn Einsätze kam. Bei YB kam der Goalie auf 263 Pflichtspieleinsätze. Mit sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen ist er der erfolgreichste Spieler der Klubgeschichte. (ram/sda)
De Zerbi beerbt Tudor bei Tottenham
Eine Bestätigung seitens des Klubs steht noch aus. Der 46-Jährige steht vor einer schwierigen Aufgabe und muss Tottenham vor dem Abstieg retten. Die Spurs haben in dieser Saison erst sieben von 31 Spielen gewonnen und liegen nur noch einen Punkt vor West Ham auf dem 17. Platz. Die Teams auf den Plätzen 18 bis 20 steigen in der Premier League ab. (abu)
🚨💣 BREAKING: Tottenham agree deal to appoint Roberto De Zerbi as new head coach, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2026
Story revealed yesterday now confirmed as De Zerbi has accepted #THFC job with IMMEDIATE effect.
Five year deal set to be signed as De Zerbi decides to accept this challenge. pic.twitter.com/3kFE88F4Y3
Tudor bei Tottenham bereits wieder entlassen
Die Spurs sind in der Premier League bis auf Platz 17 abgerutscht und warten seit 13 Spielen auf einen Sieg. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt. Wer Tudor beerben wird, ist noch offen. Laut Medienberichten gilt der Italiener Roberto De Zerbi als Wunschlösung. Auch der Österreicher Adi Hütter, der von 2015 bis 2018 bei den Young Boys tätig war und 2018 Meister wurde, soll ein Kandidat sein. (nih/sda)
Inter will Yann Sommer halten – aber nur als Ersatz
Doch, ob Sommer sich mit dieser Rolle zufriedengeben würde, ist unklar. Sommer hat nämlich weitere Optionen, unter anderem eine Rückkehr nach Basel. Die Verantwortlichen des FCB haben bereits öffentlich darüber gesprochen, den ehemaligen Nati-Goalie zurückholen zu wollen. Auch ein Rücktritt sei aber eine Möglichkeit. (nih)
Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 35 Gegentore, 18 Spiele zu null
Schlotterbeck vor Verlängerung beim BVB
Schlotterbeck wechselte 2022 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zum BVB, seither entwickelte er sich zu einem der besten Innenverteidiger der Welt und etablierte sich auch als fester Bestandteil des deutschen Nationalteams. Sollte er in Dortmund tatsächlich verlängern, wäre das ein grosser Erfolg für den derzeitigen Zweiten der Bundesliga. (nih)
Nico Schlotterbeck 🇩🇪
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
Nächster Star für die MLS: Griezmann verlässt Atlético
Damit verlässt der Weltmeister von 2018 die Rojiblanco zum zweiten Mal. Schon 2019 war er für 120 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt, nach zwei Jahren aber erst per Leihe und im Sommer 2023 dann definitiv in die Hauptstadt zurückgekehrt. Griezmann ist mit 211 Toren Rekordtorschütze von Atlético, 2018 führte er den Klub zum Titel in der Europa League. Die WM in Nordamerika wird er nicht mehr bestreiten, schon im September 2024 hat er seine Karriere bei der Équipe Tricolore für beendet erklärt. (nih)
Antoine Griezmann 🇫🇷
Alter: 35 Jahre
Position: Hängende Spitze
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 13 Tore, 4 Vorlagen
FC Sevilla entlässt Trainer Almeyda
Der 53-jährige Argentinier Almeyda war im Sommer zum FC Sevilla gestossen. Nach 29 Runden belegt der Europa-League-Rekordsieger in der spanischen Meisterschaft nur den 15. Platz, mit drei Punkten Reserve auf die Abstiegsränge. Den Nachfolger von Almeyda hat der FC Sevilla noch nicht kommuniziert. (riz/sda/afp)
Zidane wird mit ziemlicher Sicherheit neuer französischer Nationaltrainer
Der mittlerweile 53-jährige Zidane stand zuletzt vor fünf Jahren an der Seitenlinie, als er Real Madrid coachte. «Ich möchte eines Tages der Cheftrainer der französischen Mannschaft sein», betonte Zidane bereits mehrmals. (riz)
BVB verpflichtet Elversberg-Sportdirektor als Kehl-Nachfolger
Benaglio bei Wolfsburg interimsweise Geschäftsführer
Wolfsburg steht aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz, neun Runden vor Schluss beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer sowie zum Barrageplatz vier Punkte. Benaglio sass bereits seit Juni 2025 im Aufsichtsrat des Klubs, bei dem er zwischen 2008 und 2017 im Tor stand und Meister sowie Pokalsieger wurde. Ausserdem ist der Zürcher Sportkoordinator der U21-Nati. (nih)
Martin Demichelis neuer Trainer von Mallorca
Der 45-jährige langjährige Verteidiger von Bayern München tritt beim abstiegsgefährdeten Mallorca die Nachfolge des am Montag entlassenen Jagoba Arrasate an. Zuletzt trainierte Demichelis in seiner Heimat River Plate und in Mexiko Monterrey. (hkl/sda)
Red-Bull-Geschäftsführer dementiert Gerüchte über Klopp-Aus
Zuvor hatten die «Salzburger Nachrichten» berichtet, dass die Zusammenarbeit zwischen Red Bull und Klopp in diesem Sommer beendet werden könnten, weil die sportliche Entwicklung im Fussball-Kosmos des Getränkeherstellers nicht zufriedenstellend sei. Sollte er um eine Freigabe bitten, würde man ihm deshalb keine Steine in den Weg legen. Mintzlaff erklärte nun: «Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.» (nih)
YB gibt Sergio Cordova leihweise ab
Cordova war im letzten Sommer aus der Türkei zu YB gestossen. Mit zwei Toren in 33 Einsätzen wurde der 28-Jährige den Erwartungen nicht gerecht. (riz/sda)
Sergio Cordova 🇻🇪
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen
Basel beendet Leihgeschäft für Agbonifo vorzeitig
Ursprünglich hatten sich die Verantwortlichen der beiden Klubs auf einen bis in diesem Sommer gültigen Leihvertrag mit dem 20-jährigen U21-Internationalen geeinigt. Die Vereinbarung beinhaltete sogar die Möglichkeit der definitiven Übernahme des Flügelstürmers. (riz/sda)
Jeremy Agbonifo 🇸🇪
Alter: 20 Jahre
Position: Flügelspieler
Marktwert: 4,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Tore
Bundesliga-Stürmer für YB
Ausgebildet bei Paris Saint-Germain, debütierte er 2018 als Profi in Belgien. Es folgten Stationen in Frankreich und Portugal, zuletzt spielte er für Augsburg in der Bundesliga. (ram/sda)
Samuel Essende 🇨🇩
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Tore
FCZ holt portugiesische Offensivkraft
Ivan Cavaleiro 🇵🇹
Alter: 32 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 14 Spiele, 2 Tore
Omeragic unterschreibt beim FCB
«Ich wollte unbedingt zum FC Basel, weil er ein Top-Klub ist, dessen Anspruch es immer ist, oben mitzuspielen», liess sich Omeragic zitieren. «Ich bin mir bewusst, dass ich in einer herausfordernden Situation zum FCB komme und wir schnellstmöglich wieder gute Resultate brauchen. Aber ich kenne die Schweizer Liga sowie Drucksituationen.»
Der Innenverteidiger stand von 2018 bis 2023 beim FC Zürich unter Vertrag und war ein fester Bestandteil von der sensationellen Meistermannschaft in der Saison 2021/22. Der 23-Jährige trug bei Montpellier die Kapitänsbinde. (riz/ram)
Becir Omeragic 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 26 Spiele, 2 Tore
Portugiese Pereira neuer Trainer von Nottingham
Vor Dyche hatten sich bei Nottingham bereits der Pereiras Landsmann Nuno Espirito Santo und der Grieche Ange Postecoglou als Chefcoach versucht. Beide mussten wegen anhaltend enttäuschenden Ergebnissen der Mannschaft in der Premier League ihren Posten räumen.
Nottingham liegt in der Rangliste von Englands höchster Liga auf Position 17. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte. (nih/sda)
Franzose Bouchlarhem von Sion zu Carouge
Neuer Trainer für Dan Ndoye
Die Trennung, die der Klub bestätigte, ist bereits der dritte Trainerwechsel in dieser Saison, den Klub-Eigner Evangelos Marinakis verantwortet: Vor Dyche wurden im September Nuno Espirito Santo und im Oktober Ange Postecoglou entlassen.
Welchen neuen Trainer die Spieler Nottingshams um den 25-jährigen Schweizer Stürmer Dan Ndoye erhalten werden, steht noch nicht fest. (nih/sda)
FC Zürich holt Valon Berisha
Berisha, der in Norwegen aufwuchs, debütierte als 16-Jähriger bei Viking Stavanger und gewann mit Salzburg fünf Meistertitel sowie vier Cups. Mit Lazio Rom holte er 2019 den italienischen Cup. Berisha bestritt zunächst 20 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Norwegen, bevor er sich im August 2016 entschied, für den Kosovo aufzulaufen, für den er bislang zu 52 Länderspieleinsätzen kam und vier Tore erzielte. (riz/sda)
Valon Berisha 🇽🇰
Alter: 33 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele
Tottenham trennt sich von Trainer Frank
Man habe dem Trainer die nötige Zeit und Unterstützung gegeben, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. «Aufgrund der Ergebnisse und Leistungen hat der Vorstand jedoch beschlossen, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist», teilten die Spurs mit.
Durch die Heimniederlage gegen Newcastle rutschte Tottenham auf den 16. Tabellenplatz ab. Nach 26 Spieltagen hat der Europa-League-Sieger nur noch fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Der glücklose Frank hatte die Spurs erst im vergangenen Sommer übernommen. Wer den Klub künftig trainieren soll, ist offen. (riz/sda)
Lugano verpflichtet jungen brasilianischen Verteidiger
Für Flamengo spielte Carbone fast ausschliesslich für die U20. Trotzdem sieht Sportchef Sebastian Pelzer den Neuzugang als «sofortige Verstärkung für die erste Mannschaft». Er könne als Innenverteidiger und bei Bedarf als Linksverteidiger eingesetzt werden. (nih/sda)
João Carbone 🇧🇷
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: k. A.
Bilanz 2025/26: 1 Spiel
Vincent Nvendo wechselt vom FCZ zu Xamax
Nvendo spielte seit seinem Wechsel von Etoile Carouge zum FCZ vor einem guten Jahr in der Super League nur eine Nebenrolle. In dieser Saison kam er insgesamt lediglich eine knappe halbe Stunde zum Einsatz.
Die vorerst letzten Minuten in der Super League bestritt Nvendo am Sonntagnachmittag beim FC Basel (1:2) und verschuldete dabei kurz nach seiner Einwechslung mit einem Tritt auf den Fuss von Dominik Schmid den Penalty, den Xherdan Shaqiri in der 90. Minute zum 1:1 verwandelte. Später traf der FCB sogar noch zum Sieg. (nih/sda)
Vincent Nvendo 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 150'000 Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 1 Tor
Thun holt jungen Stürmer aus Wien
Der österreichisch-türkische Doppelbürger bestritt für die 1. Mannschaft der Wiener insgesamt 16 Partien. In der Hinrunde war er an den Zweitligisten St. Pölten ausgeliehen, für den ihm in 18 Spielen drei Tore und fünf Vorlagen gelangen. (nih/sda)
Furkan Dursun 🇦🇹
Alter: 20 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 3 Tore, 5 Assists
YB holt tunesischen Nationalspieler
Der im Raum Paris aufgewachsene Valery war zuletzt beim Afrika-Cup Stammspieler und hofft, mit Spielpraxis bei YB an der WM im Sommer dabei zu sein. Der 26-Jährige bringt Erfahrung aus der Premier League und der Ligue 1 mit. (ram)
Yan Valery 🇹🇳
Alter: 26 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 1,3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele
Deutscher Führungsspieler für GC
Der 29-jährige Deutsche war bei Eintracht Captain und Stammspieler. Köhler, der im Nachwuchs im Ruhrpott bei Dortmund, Bochum und Schalke ausgebildet worden ist, hat in Zürich bis im Sommer 2028 unterschrieben. (ram/sda)
Sven Köhler 🇩🇪
Alter: 29 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld/Innenverteidigung
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Tor
Vallci verlässt den FCSG
Vallci, der 2022 von Red Bull Salzburg zum FCSG gestossen war, war in dieser Saison aufs Abstellgleis geraten. Deshalb habe er den Klub um einen Transfer gebeten, teilt dieser mit. (ram)
Albert Vallci 🇦🇹
Alter: 30 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 14 Spiele
Senegalesischer Verteidiger für die Grasshoppers
Ngom wurde lettischer Meister und 2025 als bester Verteidiger der Liga ausgezeichnet. (nih/sda)
Mouhamed El Bachir Ngom 🇸🇳
Alter: 25
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025: 6 Spiele, 1 Assist
FCZ holt Ex-Bundesligaprofi
Alexander Hack 🇩🇪
Alter: 32
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025: 25 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
John Thorrington löst bei GC Stacy Johns ab
Thorrington werde «an einer in Kürze stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat der GFAG gewählt werden», schrieben die Grasshoppers. Derzeit ist Thorrington Co-Präsident und General Manager des Los Angeles Football Club (LAFC), der die Grasshoppers im Januar 2024 übernommen hat. Stacy Johns werde den LAFC verlassen und von ihrem Amt als Verwaltungsratspräsidentin der GFAG zurücktreten, erklärten die Grasshoppers.
«Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung als Präsident der GFAG zu übernehmen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung vor Ort und dem Verwaltungsrat werden wir weiterhin an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft für den Grasshopper Club Zürich arbeiten», wird Thorrington in der Mitteilung zitiert. (hkl/sda)
FCZ löst den Vertrag mit Lisandru Tramoni auf
In seiner Zeit bei den Zürchern absolvierte Tramoni sieben Pflichtspiele für die 1. Mannschaft des FCZ. Vor seinem Wechsel trug der 22-Jährige das Trikot vom Pisa SC. Wo er seine Karriere fortsetzen wird, ist momentan noch unklar. (riz)
Lisandru Tramoni 🇫🇷
Alter: 22
Position: Rechter Flügel
Bilanz 2025/26: 9 Spiele
Varela von Servette zu Greuther Fürth
Beim Schlusslicht der 2. Bundesliga, das vom ehemaligen FCB-Trainer Heiko Vogel gecoacht wird, trifft das Genfer Eigengewächs auf die Schweizer Aaron Keller und Jan Elvedi. Letzterer ist von Kaiserslautern bis Saisonende an Fürth ausgeliehen. (riz/sda)
Keyan Varela 🇵🇹
Alter: 19
Position: Mittelstürmer
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 1 Tor
GC gibt Nikolas Muci ab
Nikolas Muci 🇨🇭
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 4 Tore, 1 Assist
Sékou Koné leihweise zu Lausanne-Sport
Sékou Koné 🇲🇱
Alter: 20
Position: Defensives Mittelfeld
Bilanz 2025/26: 3 Spiele
Rhodri Smith geht leihweise zu Winterthur
Rhodri Smith 🇨🇭
Alter: 19
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele
Lookman unterschreibt bei Atlético Madrid
Ademola Lookman 🇳🇬
Alter: 28
Position: Hängende Spitze
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 3 Tore, 2 Assists
Madrid we are here!!❤️🤍 @Atleti pic.twitter.com/DvMVC8eLAc— Ademola Lookman (@Alookman_) February 2, 2026
Benzema wechselte zu Al-Hilal
Benzema kam 2023 nach Saudi-Arabien. Bei Al-Ittihad erzielte er 54 Treffer in 83 Spielen. In der vergangenen Saison gewann er mit dem Team den Meistertitel. (cpf/sda/apa/dpa)
Karim Benzema🇫🇷
Alter: 38
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025/2026: 21 Spiele, 16 Tore
Der FCB blutet auf dem Transfermarkt
Ebenfalls in die Bundesliga wechselt Innenverteidiger Jonas Adjetey. Der 22-jährige Ghanaer war eine wichtige Stütze und schliesst sich dem VfL Wolfsburg an. Die kolportierte Ablösesumme beträgt zehn Millionen Euro. FCB-Präsident David Degen stellt klar, dass der Abgang entgegen des Wunsches der sportlichen Leitung erfolge. Vielmehr habe der Verwaltungsrat die Entscheidung getroffen. «Wir wollen den FC Basel wirtschaftlich nachhaltig und unabhängig aufstellen. Noch sind wir auf dem Weg zu diesem Ziel auf Transfereinnahmen angewiesen», so Degen. Adjetey, der bei der Spieleragentur von Degens Zwillingsbruder Philipp unter Vertrag steht, wechselte 2022 aus Ghana nach Basel. (nih)
Philip Otele 🇳🇬
Alter: 26
Position: Linksaussen
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 9 Tore, 4 Assists
Jonas Adjetey 🇬🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele
Thun leiht Stewart nach England aus
Layton Stewart🇬🇧
Alter: 23 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/2026: 6 Spiele
Garcia wechselt leihweise zu Sassuolo
Garcia möchte sich bei Sassuolo für das Schweizer WM-Team aufdrängen. Sein letztes Länderspiel bestritt er im vergangenen Sommer beim Testspiel gegen Mexiko (4:2). (cpf/sda)
Ulisses Garcia🇨🇭
Alter: 30
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/2026: 6 Spiele
Gilardino nicht mehr Trainer in Pisa
Mit Michel Aebischer, dem derzeit verletzten Daniel Denoon und Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic stehen in Pisa drei Schweizer unter Vertrag. (nih/sda)
Mirlind Kryeziu hat wohl ein neues Team gefunden
Bis zum letzten Sommer trug Kryeziu das Trikot des FC Zürich, konnte sich mit dem FCZ aber nicht auf einen neuen Vertrag einigen. FCZ-Präsident Ancillo Canepa bestätigte erst kürzlich, dass Gespräche mit dem 29-Jährigen stattgefunden haben – eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden. In der Saison 2021/22 wurde Kryeziu mit den Zürchern sensationell Schweizer Meister.
Mirlind Kryeziu 🇽🇰
Alter: 29
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: Bisher Vereinslos
Serbischer Verteidiger für die Young Boys
Stefan Bukinac 🇨🇭
Alter: 20
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 3 Assists